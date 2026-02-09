快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

日本眾議員當選人平均54歲 麻生太郎85歲最年長

中央社／ 東京9日綜合外電報導
第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最年長的當選人麻生太郎（圖）85歲與最年輕的當選人相差60歲。美聯社
第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最年長的當選人麻生太郎（圖）85歲與最年輕的當選人相差60歲。美聯社

第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最年長的當選人麻生太郎85歲與最年輕的當選人相差60歲。

●日本共產黨當選人平均年齡最大 未來團隊最小

日本時事通信社報導，年齡為2開頭的當選人有6人，自民黨籍的村木汀25歲最年輕；而同黨的麻生太郎是所有當選人中最年長的人，目前85歲。

從政黨區分當選人平均年齡的話，自民黨55.7歲、日本維新會52.5歲、中道改革聯合57.6歲、國民民主黨48.7歲、參政黨49歲、「未來團隊」40.2歲、共產黨60.5歲。

首度當選眾議員達106人，比上屆增加7人。其中，自民黨66人最多，參政黨13人、「未來團隊」10人、國民民主7人、日本維新會5人、中道4人。

若將世襲候選人定義為父母、岳父母、祖父母曾任國會議員，或是三親等內親屬有國會議員經驗且從同一選區出馬者，共有111人屬於世襲候選當選人，其中自民黨最多，有104人，明顯比其他黨多，其餘為中道2人、國民民主2人、日本維新會1人等。

●68名女性當選眾議員 歷來第2多

「朝日新聞」報導，這次眾議院選舉共有68名女性當選，僅次於上次選舉的73人，為歷來第2多。女性占全體當選人的比例為14.6%。

其中，單一選區有28名女性當選，比例代表區則有40名女性當選。按政黨分類，自民黨39人、中道8人、國民民主黨8人、參政黨8人、共產黨2人、未來團隊2人、日本維新會1人。

本次眾議院選舉共有313名女性參選，占全部1284名候選人的24.4%，高於上屆的23.4%，創下歷史新高。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

【重磅快評】高市大勝 意味「日本有事、台灣有事」將是必然？

日眾院選舉自民黨大勝 韓媒關注自衛隊入憲可能

日本最大在野陣營選舉慘敗 立民大咖落選一覽

相關新聞

中道改革聯盟僅奪49席 立憲民主黨縮水85%超慘烈

日本眾議院大選465席全部開出，立憲民主黨與公明黨合組的中道改革聯盟僅拿下49席，較選前167席大幅縮水71%；其中，立...

日本眾議員當選人平均54歲 麻生太郎85歲最年長

第51屆日本眾議院選舉結果已揭曉，結果顯示當選人平均年齡54.7歲，較前一次眾院選舉的55.6歲，年輕0.9歲。其中，最...

日本中道共同代表為敗選請辭 擬2/13選新黨魁

日本最大在野陣營「中道改革聯合」（簡稱中道）在這次眾議院選舉遭遇慘敗，共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫已經決定引咎辭職。中道計...

高市早苗勝選後怎麼走？5大重點一次看

日本首相高市早苗成功贏得政治豪賭，帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，高市可能將此勝利解讀為明確的民意授權，推動強硬的財政與...

高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防...

自民黨大勝 官媒：日本在台灣問題上將更具挑釁性　

日本首相高市早苗率領自民黨在8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利。新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」今日發文稱：「高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。