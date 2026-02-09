高市早苗勝選 中國學者：中日關係面臨進一步衝擊

快訊

中央社／ 台北9日電

日本自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得勝利。中國華南理工大學公共政策研究院副研究員徐偉鈞認為，未來一段時期內，中日關係大概將面臨進一步衝擊。

根據華南理工大學公共政策研究院（IPP）微信公眾號，徐偉鈞撰文指出，在這次日本眾議院大選競選期間，高市針對台灣議題表示，若台灣發生重大危機，日本必須救援當地的日美公民，日美也需要採取聯合行動；同時高市還表示，如果美軍在共同行動中遭受攻擊，日本不可能拋棄盟友。

徐偉鈞分析，這一表態凸顯高市在「台灣有事」情境下主動進行介入的意圖，更暴露試圖將美國捲入台海局勢的政治考量。

他指出，在美國總統川普第2任期的背景下，美國對台海局勢的介入意願存在不確定性，但高市的發言是以美國直接介入事態甚至與中國發生衝突作為前提，「這實際上是在推動日美同盟向台海的延伸，主動將美國捲入台海局勢」。

徐偉鈞表示，結合高市的個人政治立場，以及這次眾議院大選後形成的新政治格局，未來一段時期內，中日關係大概將面臨進一步衝擊。

他說，在日本國內政治層面，依託國會中多數席位的支撐，高市政權會加速提高防衛預算，穩步推進軍事大國化進程。高市政權甚至有望突破現有政治阻力，推動和平憲法的修改進程，將憲法第9條中「日本國不保持軍事力量」和「不保持交戰權」等核心條款刪除，並且將自衛隊更名為「國防軍」，從制度層面為其外交防衛理念提供支撐。

他稱，高市政權推進「軍事大國化」的相關政策將進一步加劇地區安全局勢的緊張，「對中國的國家安全構成直接威脅，進而顯著提升中日之間陷入安全困境、甚至發生直接衝突的風險」。另方面，高市可能會將「台海穩定」與日本國家安全直接掛鉤，或者以更加明目張膽的方式插手台海事務。

徐偉鈞最後表示，高市政權的這些潛在舉措必將招致中方的堅決反制。當前，中方採取赴日旅遊限制、稀土出口管制以及對軍民兩用物項的出口管制等措施，但沒有促使高市撤回此前的發言。

他認為，中日之間的經貿往來和人文交流將出現短期斷裂、長期不確定性加劇，並將對中日雙邊合作機制，以及中日韓領導人會議等涉及中日的多邊機制造成嚴重衝擊，阻礙地區合作進程。

日本 自民黨 高市早苗
