為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

把握這5天！春節換新鈔今日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

自民黨大勝 官媒：日本在台灣問題上將更具挑釁性　

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日相高市早苗領導的自民黨在8日眾議院選舉中贏得壓倒性勝利。（歐新社）
日本首相高市早苗率領自民黨在8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利。新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」今日發文稱：「高市早苗賭贏了……平衡被徹底打破，日本可能更危險了。」

文中指出，接下來需警惕日本的三重風險。第一是日本修憲黷武的風險，不排除高市之後會強行修改和平憲法，將自衛隊改為「國防軍」，加速日本所謂的「國家正常化」。文中亦指，日本在台灣問題上將更具挑釁性，中日關係將更跌宕起伏，「日本已經不是過去的日本」。

第二是日本更加民粹化的風險。文中指出，如果不是日本社會整體向極右翼轉變，不是高市鼓動民粹化的傾向，這次選舉不可能是這樣的結果。不排除高市愈走愈遠，進一步修改教科書，加強日本的戰爭敘事，美化日本軍國主義。

文章稱，第三是日本經濟豪賭的風險，不排除高市為了讓日本經濟走出泥潭，推出超大規模財政刺激計劃，以前所未有的量化寬鬆應對通脹和民生壓力，風險難以預測。

文章表示：「我們必須清醒，這就是日本當下的現實，我們還不得不與高市打交道。雖然不樂見，但必須正視。」

日本 自民黨 高市早苗
高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

日本眾議院選舉在2月8日深夜開票結果全部底定，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄，高市早苗政權刷新了日本政治史的紀錄。相對於自民與維新的大勝，在野陣營則是前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革聯盟」，最終只有49席當選、超乎原先預期的敗北,也使得野田佳彥、齊藤鐵夫兩位黨代表宣告請辭謝罪。

日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻，美國總統川普狂賀此舉締造二...

前寫真女星逆襲成功！森下千里淡妝深耕地方 扳倒政壇老將

日本眾議院大選開票傳出震撼彈。在宮城4區，自民黨提名的前寫真女星、現任環境政務官森下千里（44歲），成功擊敗「中道改革聯合」共同幹事長、政壇老將安住淳，確立了在小選區的首次勝利。

高市早苗勝選後怎麼走？5大重點一次看

日本首相高市早苗成功贏得政治豪賭，帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，高市可能將此勝利解讀為明確的民意授權，推動強硬的財政與...

高市拚修「和平憲法」 實現安倍宿願

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防...

自民黨大勝 官媒：日本在台灣問題上將更具挑釁性　

日本首相高市早苗率領自民黨在8日的眾議院選舉取得壓倒性勝利。新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」今日發文稱：「高...

