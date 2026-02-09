學者：高市將帶領日本擺脫單肺國家困境 實質強化國防

快訊

中央社／ 台北9日電

日本自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得勝利。學者今天分析，高市藉此擺脫親中派束縛，可能修改法律與擴大憲法解釋、強化國防，帶領日本告別「單肺國家」困境，也將實質深化親美抗中挺台路線。

中央廣播電台上午舉行「日本眾議院改選，高市新時代來臨」座談會，印太智庫執行長矢板明夫、民進黨立委陳冠廷、開南大學副校長陳文甲、淡江大學全球政經學系副教授徐浤馨等人出席。

矢板明夫分析，此次選舉對高市早苗的重大意義在於「掙脫束縛」。已故前首相安倍晉三雖有修憲抱負，但受限聯合執政的公明黨立場親中，且黨內由親中派把持、施政處處受限，如今高市果斷切割公明黨，轉與對中立場強硬的日本維新會合作，擺平反對勢力，可放手推動國家正常化。

矢板明夫形容，日本戰後因缺乏軍事手段，如同只有一個肺在呼吸的「單肺國家」，無法積極運作。高市雖面臨極高修憲門檻，但預計將採取務實策略，透過修改法律與擴大憲法解釋，藉此強化國防實力。此舉旨在讓日本在二戰後，重新以「政治與軍事並重」的完整國家姿態，重返國際政治核心。

在國際局勢方面，矢板明夫認為，隨著全球將中國視為「麻煩製造者」，高市將堅定執行「親美、抗中、挺台」路線，儘管考量在中國的日僑安全與企業利益，台日現實上難以建交，但高市與美國總統川普皆屬務實派，雙方在精神與實質層面的挺台立場將不會改變，日本對亞洲的影響力也將隨之劇增。

陳冠廷提到，中國頻繁將稀土、航線及觀光等資源武器化，成為隨時威脅他國的手段，日本民眾因此高度關注領導者如何應對此類國際挑戰。另外，過去日本戰略多依附美國，但現已產生「質變」，日本開始積極展現自主國家戰略與鄰國態度，這不僅是挑戰中國，更包含與台灣的深度合作。

陳冠廷強調，台日兩國皆高度依賴海運航線，日本能源多數資源須經由台海周邊海域運輸，雙邊利益早已直接掛鉤。此次大選結果顯示，日本民眾對政治罕見展現熱情，這代表政府獲得強大的民意授權，他建議台日應把握此契機，共同建立「漸進式」的安全嚇阻機制，以應對日益嚴峻的區域威脅。

陳文甲指出，日本在戰後受限於憲法第九條，長期扮演「消極和平主義者」，但在全球時勢變遷與川普推動積極和平主義的影響下，高市的領袖魅力成功喚醒大和民族潛藏的民族優越感與英雄氣概。

展望台日發展，徐浤馨認為，台日關係在政治實務上，未達可正式建交程度，但不影響雙邊互動的實質進展，台日在「非政府架構」下仍有廣大運作空間，未來雙方將透過更多元、彈性的管道進行合作，落實各項實質交流。

