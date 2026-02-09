高市早苗勝選後怎麼走？5大重點一次看

日本首相高市早苗成功贏得政治豪賭，帶領自民黨在眾議院大選大獲全勝，高市可能將此勝利解讀為明確的民意授權，推動強硬的財政與國安政策，包括大幅減稅與顯著提高國防支出。

但「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這些承諾在選前已引發全球金融市場不安，投資人未來幾天將密切關注她的發言，來評估她究竟會在多大程度上推動所謂「負責任且積極的財政政策」。

以下是大選後幾個重點觀察。

●自民黨勝選原因？

自民黨此次受益所謂的「母雞帶小雞效應」，依附於高市的高支持率；高市去年10月上任以來，支持率一直維持在70%左右，這與自民黨本身約40%的支持率形成鮮明對比。

高市比近年來的幾位前任首相更具民族主義色彩，似乎成功凝聚了曾在往年大選背離自民黨的保守派選民。

策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）資深顧問西村凜太郎指出，這種保守派轉向「讓許多選民回流」，因為高市明確優先處理修憲、反對夫妻不同姓等保守派關切較高但一般民眾未必重視的議題。

「而且我認為她在外交政策與安全方面強硬的『鷹派』立場，顯然也深受保守派選民好評……我認為這是多種因素的結合，給了許多保守派選民回歸的理由。」

高市在年輕選民中也相當受歡迎，她作為日本首位女性首相，為長期由年長、甚至世襲男性政治人物主導的體制注入新的活力。

自民黨的大幅斬獲，也意味主要反對勢力「中道改革聯合」遭遇慘敗；該聯盟是由原最大反對黨「立憲民主黨」（CDP）與自民黨前執政夥伴「公明黨」倉促組成。

諮詢公司Japan Foresight創辦人哈里斯（TobiasHarris）表示：「是的，這是一個關於高市人氣的故事，但也是一個關於我們所熟知的主流反對派徹底崩潰、幾乎遭到殲滅的故事。」

「這是一場關於過去與未來的選舉。我們看到一位首相，無論她的政策存在什麼問題，她都在思考今天與明天的挑戰。而反對派卻還在談論…過時的戰後舊事。」

「在過去與未來之間做出選擇時，選民似乎已經做出了決定，選擇了某位果斷面對挑戰的人，而不是什麼都提供不了的反對派。」

●政策影響是什麼？

自民黨的強勁表現將賦予高市強大的立法權限以及黨內雄厚的政治資本。大多數分析師與經濟學家認為，這意味她很可能會推進其激進的財政計畫並增加公共支出。

其中一個焦點是她是否會兌現承諾，將食品項目的8%消費稅凍結兩年——她曾形容這項政策是「一個真誠的夢想」，旨在幫助在高通膨下薪資停滯的中低收入家庭。由於大部分主要在野黨也支持類似的消費稅措施，這項政策很可能得到一定支持。

值得注意的是，高市在競選期間對此政策保持沉默，這可能是由於擔心財政惡化導致日本國債收益率跳升。一些觀察家對於她是否會履行承諾表示懷疑，因為她鮮少談及此話題。

不過，高盛經濟學家在今天的報告中表示：「根據選舉結果…調降消費稅的可能性已顯著增加。」並補充說，雖然在財源與時間點上存在不確定性，但只要減稅如提議般屬於臨時措施，「就不會導致日本財政狀況顯著惡化」。

選後接受電視訪問時，高市明確表示，她打算加快討論食品稅減免。她表示此事將在跨黨派的「社會保障改革會議」上討論…且「如果能迅速達成結論，我們將提交稅法修正案」。

許多經濟學家指出，風險在於稅率一旦降低，政治上就很難再次調高。高盛經濟學家表示：「消費稅減免最終可能成為永久措施。如果永久減稅與增加國防支出及利息支出同時發生，政府債務占GDP比率長期上升的風險將增加。」

●市場反應如何？

高市增加財政支出的承諾催生了所謂的「高市交易」，即股市走高、債券收益率上升且日圓走軟。今天市場開盤時，這一現象重新出現。日圓下跌，股市飆升，作為投資者觀察日本長期財政風險信號的30年期公債殖利率上升。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）高級經濟學家安格利克（Stefan Angrick）表示，高市交易「有點令人困惑。他說，「日本政府的赤字已縮小到G7國家中最小，日本的財政狀況比過去15年的任何時候都強」，食品減稅的負擔能力「其實並不是問題」。

同樣地，前日本銀行官員、牛津經濟公司（OxfordEconomics）日本經濟主管長井滋人（Shigeto Nagai）在選前報告中表示，他預期高市將在積極財政政策與財政紀律間取得平衡。

「雖然我們認為她決心充分利用通膨推高稅收所創造的財政空間，我們也相信她對日本公債收益率進一步上升感到非常擔憂。」

摩根大通（JP Morgan）的債券策略師在今天的簡報中表示，高市內閣的挑戰將在於如何與債券及貨幣市場溝通。

他們指出：「在一些市場參與者中，仍存在一種持久觀點，即『高市政府等於帶有一定風險的積極財政政策』。」

「如果財政管理過度傾向於增長，可能會引發債券與外匯市場的警告信號。高市內閣如何平衡『進攻型』的增長戰略與債券及貨幣市場要求的『防禦型』紀律，正受到全球密切關注。」

●國內政治影響

自民黨在465席眾議院中贏得316席，取得2/3的絕對多數，這將使執政陣營能夠壟斷各委員會主席職位，並確保在所有議會委員會中佔據多數。更重要的是，這將賦予該黨推翻參議院任何否決決議的能力，並允許其啟動修憲程序，這正是自民黨與聯盟夥伴「維新會」一直倡導的。

在選後的電視訪問中，高市重申，修憲是自民黨的「核心原則」。

這次壓倒性勝利很可能會被拿來與高市的盟友兼導師、日本在任時間最長的首相安倍晉三相比。在安倍於 2012年12月親自策劃並帶領自民黨重新奪回政權後，他在任長達近8年。

亞洲集團的西村說：「目前看來，至少在後安倍時代，她絕對是唯一有能力達到這種高峰的人。」

Japan Foresight的哈里斯則說，他正在觀察這對日本財務省意味著什麼；財務省一直面臨某些經濟學家、政治家與公眾的指責，認為其教條式地信奉財政緊縮政策，從而阻礙了日本經濟。

自民黨在其競選宣言中宣揚「實施多年期預算措施並檢查確保新資金來源的框架」，顯然是在向那些對財務省抱持懷疑態度的人示好。

●高市面臨的挑戰

1月19日眾議院解散後，需要召開特別會議選出首相，這次會議可能於2月18日舉行。高市當前的首要任務將是通過從4月開始的年度預算。通常審議約需兩個月，但因她決定提前解散議會而被延遲。高市預計將制定臨時預算，以確保日本在財年的最初幾週運作。

另一項優先事項是落實她的積極財政政策。競選期間，她提出要通過投資高成長產業以促進國內投資，並打造「對貨幣波動有抵抗力的國家」。她預計會在6月左右公布基本經濟與財政政策，說明如何吸引私人投資回流日本。

在外交方面，高市如何處理與美國及中國的關係將至關重要，且充滿挑戰。她預計將專注於重申日美堅固夥伴關係，尤其在美國總統川普追求與北京「穩定」且「尊重」的關係之際。

3月19日，她將前往美國，在白宮會見川普，旨在加強兩人關係；而選前幾天，川普在社群平台TruthSocial上表示對高市給予「完全且全力的支持」。川普預計在4月訪問中國時會與習近平會面。

高市如何處理日中關係仍有待觀察。去年11月，她暗示若中國對台採取進一步行動，日本可能介入，此舉激化了與北京的緊張關係。北京回應限制對日稀土出口，並警告不要前往日本旅行。

目前尚無突破跡象，但11月18日至19日於深圳舉行的亞太經合組織（APEC）年會，可能提供兩國領導人一年來首次面對面會談的機會。

儘管高市獲得強大的選民授權，哈里斯表示挑戰依然存在，「市場正關注她的一舉一動。事實是，你無法預測川普與習近平會晤時會發生什麼。美中關係正在逐漸接近，而日中關係並未改善，這讓日本處於尷尬位置」。

「國防支出問題將非常棘手。大家對於想要增加支出有共識，但對於如何籌措財源卻絕對沒有共識。這將充滿挑戰，管理一個更大的自民黨也是如此…她將擁有強大的基礎，但這並不會讓問題消失，只是讓她在處理問題時更有施展空間。」