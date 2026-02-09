日眾院選舉自民黨大勝 韓媒關注自衛隊入憲可能

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中獲得過半席次，韓媒指出，自民黨可能藉此推動將自衛隊納入憲法等修憲工作，讓日本再次成為「可以發動戰爭的國家」，加劇鄰國憂慮。

日本第51屆眾議院大選落幕，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，取得單獨突破眾議院2/3的310席以上成績，刷新戰後單一政黨取得的最多議席紀錄。

韓聯社報導指出，高市的「偶像級人氣」在這次選舉中發揮最大效果，她的競選集會人山人海，不輸偶像歌手的演唱會；自民黨在YouTube上發布的「高市總裁致詞」影片，觀看次數已經超過1億次，在政治相關影片中實屬罕見。

韓國世宗研究所首席研究委員陳昌秀（音譯）分析，高市的形象與自民黨派系既有的領導人形象不同，包括作為女性首相的身分，還有人們對她透過改革帶來變化的期待，促成她的高人氣。

報導也指出，這次眾議院選舉在高市宣布「希望身為主權者的人民決定高市早苗是否適合擔任首相」後，逐漸演變為與立憲民主黨、公明黨組成的中道改革聯合共同代表野田佳彥之間的角力，比起政策辯論，更凸顯了主要政治人物的形象。

在自民黨獲得壓倒性勝利後，是否加速推動對「和平憲法」的修憲工作，也成為韓媒關注的焦點之一。東亞日報、韓聯社等韓媒報導中都提到自民黨去年10月與日本維新會聯合執政，並協議共同促進修憲。

日本在二戰戰敗之後，因侵略國的身分，在美國介入下，於1947年頒布的憲法中明確放棄國家所屬的軍隊，僅設有「自衛隊」，並放棄將戰爭視為國家權利，被視為「和平憲法」的核心。

在自民黨與維新會的協議書中，為修訂包括上述內容的憲法第9條而設置協議會，並決定在國會憲法審查會中設置條文起草委員會。報導指出，自民黨可能在大選後重新擔任憲法審查會主席，主導修憲討論。

自民黨曾在競選政見中表示，有鑒於日本所處的國際形勢動盪不安，有必要重新檢視憲法內容，以適應時代。高市也曾在競選演講中強調，為維護自衛隊的尊嚴、使自衛隊成為真正有實力的組織，必須修改憲法。

東亞日報引述日本法政大學教授白鳥浩分析指出，除了眾議院外，如果能爭取到朝小野大的參議院部分在野黨議員支持，修憲並非不可能；而在韓國，對於「日本正在進行危險的行動」的擔憂可能持續擴大。