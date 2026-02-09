日本最大在野陣營選舉慘敗 立民大咖落選一覽

快訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本立憲民主黨與公明黨成立的「中道改革聯合」在眾議院選舉大敗，許多立憲民主黨（立民）出身的資深候選人落選，像是枝野幸男、小澤一郎、安住淳等人。

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄；自民黨加上日本維新會的36席，執政聯盟總共352席。

相較之下，中道由公告前的167席（若加上5名公告前不尋求連任者為172席）大幅萎縮至49席。

「朝日新聞」統整出立民受矚目的候選人落選與當選情況。

●落選

松木謙公、逢坂誠二、石川香織、小澤一郎、鎌田さゆり（鎌田sayuri）、安住淳、玄葉光一郎、枝野幸男、本庄知史、江田憲司、阿部知子、海江田萬里、手塚仁雄、松尾明弘、吉田晴美、酒井菜摘、松下玲子、末松義規、米山隆一、渡邊周、近藤昭一、牧義夫、岡田克也、山井和則、尾辻加奈子、樽床伸二、井坂信彦、馬淵澄夫、龜井亞紀子、大串博志、川内博史、新垣邦男

●當選

神谷裕、有田芳生、階猛、野田佳彦、泉健太、小川淳也、渡邊創、野間健

●於單一選區失利但在比例代表「復活」當選

山岡達丸、金子惠美、大島敦、田嶋要、早稻田夕季、笠浩史、後藤祐一、落合貴之、長妻昭、西村智奈美、菊田真紀子、近藤和也、重德和彦。

「日本經濟新聞」報導，代表中道且公明黨出身的28名候選人全數當選；從立民整合到中道的前眾議員共144人，而這次立民出身的當選者縮減至21人，規模約為原來的1/7左右。

影／盧秀燕恭喜高市早苗大獲全勝 盼台中、日本加強交流合作

壓倒性勝利的高市旋風：眾院選352席打破自民黨創黨70年紀錄，日本「高市一強」獨霸時代重臨？

日本大選自民黨創大勝 陸學者：中日關係恐進一步惡化

郭國文：高市率自民黨變「超強」 台日成第一島鏈命運共同體

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

日本眾議院選舉在2月8日深夜開票結果全部底定，自民黨與維新之會總共拿下352席，超過3分之2的壓倒性勝利，而自民黨更是單獨就取得316席，打破自民黨創黨70年來的紀錄，高市早苗政權刷新了日本政治史的紀錄。相對於自民與維新的大勝，在野陣營則是前所未有的慘敗，立憲民主黨加上公明黨重新組合而成的「中道改革聯盟」，最終只有49席當選、超乎原先預期的敗北，也使得野田佳彥、齊藤鐵夫兩位黨代表宣告請辭謝罪。

高市早苗大勝後首度發文！感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻，美國總統川普狂賀此舉締造二...

前寫真女星逆襲成功！森下千里淡妝深耕地方 扳倒政壇老將

日本眾議院大選開票傳出震撼彈。在宮城4區，自民黨提名的前寫真女星、現任環境政務官森下千里（44歲），成功擊敗「中道改革聯合」共同幹事長、政壇老將安住淳，確立了在小選區的首次勝利。

自民黨「Z世代」代表勝選！大空幸星超高顏值獲讚「被耽誤的偶像」

日本眾議院大選於8日投開票，自民黨在本次選舉中大獲全勝。備受矚目的東京15區，年僅27歲的自民黨候選人，同時也是「Z世代」代表人物的大空幸星（Ozora Koki），成功擊敗對手確定當選。除了年輕有為的政治實力，他酷似偶像明星的高顏值也引發台灣網友熱烈討論。

盼強勢領導帶來變革 日本進入「高市獨強」時代

日本日本第51屆眾議院選舉於2月8日投開票。自民黨與日本維新會所組成的執政聯盟勢如破竹，在465席中總共拿下352席次。自民黨更單獨拿下316席，硬是衝破三分之二的修憲門檻（310席）。

川普發文祝賀高市 自豪「有幸為早苗背書」

•日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早苗風光完勝。對此，美國總統川普也送上祝賀，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

