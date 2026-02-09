盼強勢領導帶來變革 日本進入「高市獨強」時代

日本日本第51屆眾議院選舉於2月8日投開票。自民黨與日本維新會所組成的執政聯盟勢如破竹，在465席中總共拿下352席次。自民黨更單獨拿下316席，硬是衝破三分之二的修憲門檻（310席）。

這是日本二戰後首度有政黨在眾議院獨拿超過三分之二席位，也是自民黨1955年創黨以來的歷史佳績，可說是一吐石破茂時代執政卻未能達成過半席次的怨氣。

早在選舉前，擔任自民黨總裁的高市早苗就設定要達到「席次過半」的勝敗底線，並以自己的官位當賭注，稱若未過半就將辭去首相一職。如今不僅自民黨單獨過三分之二席次，與日本維新會的聯合執政下，即便法案在自民黨未過半的參議院遭到否決，眾議院仍可進行二次表決強勢通過。此外，眾議院也將具備發動憲法修正案的能力。

「高市現象」席捲全日本各地

這次選戰不過短短十多天，但高市巡迴全國各都道府縣造勢高達47次，所到之處幾乎萬人空巷。就連日本2月7日迎來超強寒流之際，DW記者在東京看見造勢現場滿是人潮，甚至連遠方高架車站的月台上都擠滿人群，旁邊也有群眾驚呼「從來沒碰過這樣的人潮」。

根據日媒街訪，許多日本年輕人對高市的印象都很好，認為高市「講話強而有力！」、「對未來的投資讓我深具信心」。在造勢活動中，高市多次強調「現在」與「未來」，強而有力地訴說「現在不做就來不及了」、「不挑戰的國家、不會有未來」等，無形間給了許多日本人希望。

這次選舉最終投票率約為56.26%。從出口民調來看，高市在年輕人與中生代之中拿到相當多的選票支持，也成為未來執政的後盾。

地緣政治下「速度感」決定大局

日本一橋大學教授佐藤主光在接受《日本經濟新聞》時稱：「自民黨的勝利預計能帶來政治上的穩定。這將營造出一個中長期有利的環境，以打造強韌經濟的財經營運。」他認為，高市擬定的經濟成長戰略，不應只是以規模為優先的撒錢行為，而應根據政策效果聚焦重點。佐藤並認為如何提升實質薪資，也是不可或缺的社會議題。

日本工業大學大學院教授田中道昭則稱，選舉結果確實展現了國民希望「強勢領導力帶來變革，反映出其對停滯的排斥感以及對成長的渴望」。他分析過往政壇「爾虞我詐的權謀」正轉往著重「產出成果的執行引擎」局面。在川普2.0的「交易時代」，決策速度成為最稀缺的資源，也是應對地緣政治風險最強大的避險手段。這樣的局面下，促使充滿「速度感」的高市獲得大成功。

東京大學教授牧原出則對《朝日新聞》表示，從這次選舉亦可看出，高市不太重視黨內協調，是位比起「傾聽他人意見」，更重視「闡述自我理念」的政治人物。接下來，高市勢必要在自民黨的內部協調上付出心血——政見該如何整合黨內意見？如何穩定隨著選戰勝利而壯大的黨內勢力？這些也將會成為束縛高市首相「自身的枷鎖」。

中道黨倉促成軍慘遭潰敗

跟大勝自民黨的不同，在野黨「中道改革連合」（簡稱「中道黨」）面臨慘敗局面，拿下49席次，跟選舉前相比面臨席次腰斬的窘境。

中道黨是由立憲民主黨與公明黨攜手組成的新政黨，但創黨至今不過三週，就面臨最大危機。除了共同理事長之一的安住淳宣布辭職外，擔任共同代表的野田佳彥跟齊藤鐵夫也恐怕難逃被施壓逼退的命運。

綜觀這次中道黨慘敗，主要原因被認為在於倉促成軍、無法確立對抗主軸。而中道黨整合的最大輸家，則是立憲民主黨。

在競選戰略上，中道黨採取在小選區上推薦前立憲民主黨的人選、比例代表（不分區）上禮讓前公明黨。結果中道黨在小選區慘遭滑鐵盧，但是比例代表席次皆拱手讓給前公明黨，未來在黨務協調跟分配上，比例如何拿捏，也是中道黨需要頭痛的問題。

「高市獨強」下如何能整合團隊？

在選舉過後，日本未來將正式進入「高市獨強」時代。過去自民黨都是由各派系大老把持，在岸田文雄任首相爆發政治獻金私有化問題後，自民黨才解散大多派系，過去無隸屬派系的高市才有機會擺脫過去束縛，在黨內公平競爭出線。

只不過，高市的獨強也會引發外界「執政決定會過於獨斷」的憂慮、未來黨內也可能忌憚得罪高市的高民意，變得不敢直言等，都是自民黨要面對的課題。如何調整出合適的政策決定機制，也是重中之重。

高市在8日晚間接受《朝日電視台》訪問時稱：「這是一場我賭上總理大臣（首相）職位的選舉。既然獲得了選民一定的認同，我就必須全力以赴、確切地實現政見，這是一份非常沈重的責任」。從許多畫面上也能看出，高市面對勝選幾乎沒有笑容，而是神色莊重。

無論是日本國內或是其他各國，勢必都會對這次的「高市旋風」留下深刻印象。在掌握絕大多數民意後，如何透過切實的施政回報給支持的選民、並重新構築或強化跟美、中、韓等國家的邦交，民意愈大責任愈大，高市所背負的重擔或許也是歷任首相以來數一數二之重。

