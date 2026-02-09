高市早苗大勝後首度發文！感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻，美國總統川普狂賀此舉締造二戰後首例。高市9日回應，日美同盟建立在深厚互信與緊密合作之上「潛力無限大」，並期待今年春天赴白宮與美方持續推進同盟合作。

川普於美東時間8日傍晚發文道賀自民黨風光完勝，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

高市9日稍早首度在X就勝選回應：「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟。」高市預計3月19日赴白宮會晤川普，這是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。

高市並強調，日美同盟與友誼建立在深厚互信與緊密、堅實的合作之上，「這支同盟的潛力無限大，期許持續攜手，確保為兩國及更廣泛的區域帶來和平與繁榮」。

日本眾院改選9日完成465席全數開票與席次確定。自民黨單獨拿下316席，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻的310席，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。

自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。