聽新聞
0:00 / 0:00
高市早苗大勝後首度發文！感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」
日本首相高市早苗帶領的自民黨在8日眾議院改選中大獲全勝，單獨橫掃316席次達標2/3修憲門檻，美國總統川普狂賀此舉締造二戰後首例。高市9日回應，日美同盟建立在深厚互信與緊密合作之上「潛力無限大」，並期待今年春天赴白宮與美方持續推進同盟合作。
川普於美東時間8日傍晚發文道賀自民黨風光完勝，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。
高市9日稍早首度在X就勝選回應：「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟。」高市預計3月19日赴白宮會晤川普，這是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。
高市並強調，日美同盟與友誼建立在深厚互信與緊密、堅實的合作之上，「這支同盟的潛力無限大，期許持續攜手，確保為兩國及更廣泛的區域帶來和平與繁榮」。
日本眾院改選9日完成465席全數開票與席次確定。自民黨單獨拿下316席，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻的310席，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。
自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。