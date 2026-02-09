快訊

影／高市早苗大勝 啟動日本修憲可能

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
日本眾議院大選自民黨大勝，國策院今天邀請專家學者舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，國策研究院執行長王宏仁（中）和與會貴賓一起交換意見。記者潘俊宏／攝影
日本眾議院大選自民黨大勝，國策院今天邀請專家學者舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，國策研究院執行長王宏仁（中）和與會貴賓一起交換意見。記者潘俊宏／攝影

日本國會眾議院提前改選結果，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票數316席勝出，國策研究院今天舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，院長田弘茂表示，這代表日本將出現一個戰後傳奇性的政治人物，亞太和平研究基金會執行長董立文說，這不僅是讓國家正常化，更是邁向強國的一大步。

高市早苗帶領自民黨創下單一政黨在國會選舉中的最大勝利，使單一政黨能獨立跨越眾議院三分之二席次的修憲門檻，再度掌握可能啟動修憲的可能，而選舉結果顯示，同屬執政聯盟的維新會也較選前增加2席、來到36席，這也是自二戰後以來，日本國會選舉中所出現過的最大比例的勝利。

田弘茂表示，就像美國總統川普曾盛讚台積電董事長魏哲家是傳奇性人物，高市早苗的大勝也象徵亞洲誕生一位女性的傳奇性政治人物，就像英國的佘契爾夫人一樣，會讓亞洲有不一樣的政治風貌，而魏哲家在大選前到東京拜會高市早苗，同時宣布熊本晶圓廠將提升到3奈米製程，也是展現高度戰略智慧。

董立文表示，高市早苗大勝不僅是讓國家正常化，更是邁向強國的一大步。

日本眾議院大選自民黨大勝，國策院今天邀請專家學者舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，亞太和平研究基金會執行長董立文（中）表示，高市早苗的大勝代表將建立一個強大的國家。記者潘俊宏／攝影
日本眾議院大選自民黨大勝，國策院今天邀請專家學者舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，亞太和平研究基金會執行長董立文（中）表示，高市早苗的大勝代表將建立一個強大的國家。記者潘俊宏／攝影

自民黨眾院選大勝 台日關係走向 王義川：往前、友好、更緊密

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

高市狂勝取得「空白支票」！外媒：日本將對中更強硬、對美更靠攏

日本眾議院選舉9日完成席次確認，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越修憲所需的2/3門檻。這場大勝被視為選民...

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早...

高市率自民黨大勝 學者 : 北京不會放軟 中日關係恐更差

日本眾議員大選結果，自民黨席次一舉突破三分之二，創下二戰後新紀錄，高市早苗將續任首相。高市的「親美抗中」路線和「台灣有事...

自民黨「Z世代」代表勝選！大空幸星超高顏值獲讚「被耽誤的偶像」

日本眾議院大選於8日投開票，自民黨在本次選舉中大獲全勝。備受矚目的東京15區，年僅27歲的自民黨候選人，同時也是「Z世代」代表人物的大空幸星（Ozora Koki），成功擊敗對手確定當選。除了年輕有為的政治實力，他酷似偶像明星的高顏值也引發台灣網友熱烈討論。

川普發文祝賀高市 自豪「有幸為早苗背書」

•日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早苗風光完勝。對此，美國總統川普也送上祝賀，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

