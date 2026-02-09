影／高市早苗大勝 啟動日本修憲可能

日本國會眾議院提前改選結果，由高市早苗率領的自民黨以壓倒性得票數316席勝出，國策研究院今天舉辦「日本眾議院大選結果及其影響」座談會，院長田弘茂表示，這代表日本將出現一個戰後傳奇性的政治人物，亞太和平研究基金會執行長董立文說，這不僅是讓國家正常化，更是邁向強國的一大步。

高市早苗帶領自民黨創下單一政黨在國會選舉中的最大勝利，使單一政黨能獨立跨越眾議院三分之二席次的修憲門檻，再度掌握可能啟動修憲的可能，而選舉結果顯示，同屬執政聯盟的維新會也較選前增加2席、來到36席，這也是自二戰後以來，日本國會選舉中所出現過的最大比例的勝利。

田弘茂表示，就像美國總統川普曾盛讚台積電董事長魏哲家是傳奇性人物，高市早苗的大勝也象徵亞洲誕生一位女性的傳奇性政治人物，就像英國的佘契爾夫人一樣，會讓亞洲有不一樣的政治風貌，而魏哲家在大選前到東京拜會高市早苗，同時宣布熊本晶圓廠將提升到3奈米製程，也是展現高度戰略智慧。