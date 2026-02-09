快訊

自民黨奪眾院戰後選舉最大勝利 日圓上演V轉秀 擺脫官方阻貶警戒區

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓周一一度貶值 0.3% 至 157.76，隨後反彈升值 0.6%，報 156.22。路透
日圓周一一度貶值 0.3% 至 157.76，隨後反彈升值 0.6%，報 156.22。路透

日本自民黨贏得眾議院絕對多數席次後，日圓兌美元周一先貶後升，擺脫先前可能觸發干預的區間。

日圓周一一度貶值 0.3% 至 157.76，隨後反彈升值 0.6%，報 156.22。NHK報導，自民黨在 465 席的眾議院中單獨拿下三分之二席次。自民黨這次拿下的席次比率，寫下日本戰後大選中單一政黨的最高紀錄。

三菱日聯信託銀行外匯與金融產品交易課課長酒井基成說：「自民黨勝選規模超出預期，雖然在早盤引發日圓走弱，但隨後獲利了結盤帶動日圓反彈回升。市場對官方可能進場干預仍保持警覺，這可能會抑制美元兌日圓的升值空間。」

高市上個月宣布提前大選，並提議暫時調降食品消費稅的計畫，引發各界對日本政府入不敷出的疑慮，也加深了日圓和日本公債的壓力。不少投資人認為，高市勝選將讓她有機會進一步擴大日本已經很沉重的債務負擔。

日本財務省財務官三村淳表示，他正高度緊戒市場動向。財務大臣片山臬月也表示，如有必要，她準備在周一和市場溝通。

交易員密切關注 1 月中旬所觸及的 159.45 兌 1 美元價位，這是日圓自 2024 年以來的最低點。上個月匯價跌至此水準時，市場紛紛猜測日本當局可能進場阻貶日圓。

日本 自民黨 高市早苗
