高市率自民黨大勝 學者 : 北京不會放軟 中日關係恐更差

日本眾議員大選結果，自民黨席次一舉突破三分之二，創下二戰後新紀錄，高市早苗將續任首相。高市的「親美抗中」路線和「台灣有事等於日本有事」立場鮮明，學者分析，中日關係不會變好且恐會更差，但她也會延續已故前首相安倍晉三的路線，尋求跟中國建立穩定與建設性的雙邊關係。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁指出，一月自民黨公布的大選政綱，就強調台海穩定的重要性，呼應高市「台灣有事」的說法；自民黨大勝，高市擁有更強大的民意授權，針對「台灣有事」說法政治能量自然也大增。

不過，郭育仁也說，在對中政策方面，高市早苗依舊會延續已故前首相安倍晉三的路線，對中國造成的威脅會沉著應對，仍會尋求跟中國建立穩定與建設性的雙邊關係；在國際場合，高市也會設法跟中共領導人習近平見面，但若中國置之不理，高市依舊會繼續執行「抗中」政策。

成功大學政治系教授、當代日本研究學會會長王宏仁表示，高市三月將訪問美國，確保美日關係將更為強化是高市的首要之任務；至於先前高市「台灣有事」發言，引發中日衝突，美國態度相對「保留」，高市也盼藉由新民意，獲得美方更多支持。

王宏仁說，中國不會因為高市大勝就對放軟對日施壓，中日關係不會更好，恐會更差。至於台日關係，王宏仁說，高市長年對台灣友善，擔任首相後則更在乎經濟方面的合作，例如台積電投資，此外，高市也高度在意台海穩定對日本的影響。未來我國政府更應思考如何針對雙方需求，擬定合作交流策略。

至於我政府希望簽與日本簽自由貿易協定，或日本支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），王宏仁指出，官僚體制保守，不見得會如台灣所願。