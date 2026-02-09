快訊

高市率自民黨大勝 學者 : 北京不會放軟 中日關係恐更差

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
日本第51屆眾議院選舉結果出爐，首相高市早苗領導的自民黨獲得壓倒性勝選。(歐新社)
日本眾議員大選結果，自民黨席次一舉突破三分之二，創下二戰後新紀錄，高市早苗將續任首相。高市的「親美抗中」路線和「台灣有事等於日本有事」立場鮮明，學者分析，中日關係不會變好且恐會更差，但她也會延續已故前首相安倍晉三的路線，尋求跟中國建立穩定與建設性的雙邊關係。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁指出，一月自民黨公布的大選政綱，就強調台海穩定的重要性，呼應高市「台灣有事」的說法；自民黨大勝，高市擁有更強大的民意授權，針對「台灣有事」說法政治能量自然也大增。

不過，郭育仁也說，在對中政策方面，高市早苗依舊會延續已故前首相安倍晉三的路線，對中國造成的威脅會沉著應對，仍會尋求跟中國建立穩定與建設性的雙邊關係；在國際場合，高市也會設法跟中共領導人習近平見面，但若中國置之不理，高市依舊會繼續執行「抗中」政策。

成功大學政治系教授、當代日本研究學會會長王宏仁表示，高市三月將訪問美國，確保美日關係將更為強化是高市的首要之任務；至於先前高市「台灣有事」發言，引發中日衝突，美國態度相對「保留」，高市也盼藉由新民意，獲得美方更多支持。

王宏仁說，中國不會因為高市大勝就對放軟對日施壓，中日關係不會更好，恐會更差。至於台日關係，王宏仁說，高市長年對台灣友善，擔任首相後則更在乎經濟方面的合作，例如台積電投資，此外，高市也高度在意台海穩定對日本的影響。未來我國政府更應思考如何針對雙方需求，擬定合作交流策略。

至於我政府希望簽與日本簽自由貿易協定，或日本支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），王宏仁指出，官僚體制保守，不見得會如台灣所願。

日本 自民黨 高市早苗
高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

高市早苗率自民黨歷史性大勝 眾院單獨破三分之二戰後首見

日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

日本經濟新聞報導，日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席...

高市狂勝取得「空白支票」！外媒：日本將對中更強硬、對美更靠攏

日本眾議院選舉9日完成席次確認，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越修憲所需的2/3門檻。這場大勝被視為選民...

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早...

高市率自民黨大勝 學者 : 北京不會放軟 中日關係恐更差

日本眾議員大選結果，自民黨席次一舉突破三分之二，創下二戰後新紀錄，高市早苗將續任首相。高市的「親美抗中」路線和「台灣有事...

高市大勝 胡錫進：中方不會在涉台原則問題上讓步

由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨在日本周日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，大陸官方尚無正式回應，但環球時報前總編輯胡錫進表示，...

質詢高市「台灣有事」中日關係掀波 岡田克也落選道歉：網路支持率太低

日本8日舉行眾議院選舉投開票，三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。岡田未進行比例代表重複登記，意味正式失去...

