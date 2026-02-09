自民黨大勝、比例名單不足14席外流 中道受惠最多

第51屆日本眾議院選舉，比例代表罕見出現「名單不足」情況。由於日本自由民主黨在4個比例區、未來團隊在1個區登載的候選人人數不足，導致原本可取得的議席無法全數分配，相關席次轉由其他政黨瓜分。

日本眾議院選舉分為單一選區（289單一選區）與比例代表（11區）提名，可以重複參選，候選人若在單一選區落選，有機會「比例復活」（須在單一選區跨過10%得票門檻），這次共有749人重複參選。

然而，如果在單一選區選太好，比例代表名單提名不足，也沒有辦法補人，只能把席次拱手讓給其他政黨。自民黨便遇上這種狀況，因為太多「重複候補」的候選人在單一選區勝出，結果在4個區合計缺少14席人選。

NHK報導，具體狀況為，在南關東區，自民黨原可取得比例代表10席，但因為名單不足6席，改由中道改革聯盟獲得2席、日本維新會、國民民主黨、令和新選組及未來團隊各分得1席。

東京區，自民黨原可取得8席，但名單不足5席，由中道分走2席，國民民主黨、參政黨、未來團隊各分1席。北陸信越區，自民黨原可取得5席，但不足2席，改由中道取得2席。中國區，自民黨原可取得6席，但名單不足1席，改由維新會取得。

另外，未來團隊在近畿區塊原本可以取得2席比例代表，但由於名單中有2名候選人在重複參選的單一選區中，沒有達到有效票10%的門檻，因此被從比例名單中剔除。這2席改由中道和維新會各獲得1席。