高市狂勝取得「空白支票」！外媒：日本將對中更強硬、對美更靠攏

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗治下的自民黨在8日眾院改選中大獲全勝，狂掃316席次。歐新社
日本首相高市早苗治下的自民黨在8日眾院改選中大獲全勝，狂掃316席次。歐新社

日本眾議院選舉9日完成席次確認，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越修憲所需的2/3門檻。這場大勝被視為選民對高市路線的明確背書，包括對中國更強硬的安全立場，也意味國內反對勢力難再構成實質阻礙；未來真正的制約，將更多來自對美依賴與對中壓力，而緊盯東京的北京顯然不樂見現況，日中關係短期恐難改善。

紐約時報報導，這次改選結果對自民黨來說是命運的驚人逆轉，在眾院單獨取得超過2/3席次的超級多數，意味著獲得強勢民意開出的空白支票，能壓過參議院任何制衡，而高市最可能推動的議程包括提高日本國防支出，以及修憲承認自衛隊為軍隊。

紐時引述諮詢公司「日本遠見」創辦人哈里斯（Tobias Harris）認為，如今自民黨內和反對派不再是高市早苗的阻礙，「她最可能面臨的最大制約來自外部的金融市場、華府與北京」。

高市現正積極說服川普維持美國對亞洲的軍事與經濟承諾，而此次自民黨順利掌控國會，將讓高市更有權力推動日本更靠攏美國。

華爾街日報提到，在其他傳統美國盟友難以應對川普反覆的外交政策之際，高市治下的日本正加倍押注美日同盟，反映東京的務實態度，尤其面臨日益強勢的中國之際，鬆動與美國的連結是不可想像之舉。哥倫比亞大學政治專家寇帝斯（Gerald Curtis）分析：「日本在安全上別無選擇，只能與美國維持緊密關係。」

外媒一致指出，在高市持續對應因「台灣有事」說法引發中國強烈反彈之際，這次決定性勝利表明，高市對中的強硬立場得到日本公眾的支持。

天空新聞網分析，中國勢必正緊盯日本，且非常不樂見現況；高市勝選恐怕不利於日中關係在短期內獲得改善。

這次勝選形同對高市所有立場的背書，她的保守主義、民族主義與加大防衛態勢的願景，這不只反映日本國內情緒明顯右傾，也可能對區域穩定造成影響。

日本 自民黨 高市早苗
高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

【即時短評】高市早苗與民進黨的超級助選員 都是中共？

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

高市早苗率自民黨歷史性大勝 眾院單獨破三分之二戰後首見

日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

日本經濟新聞報導，日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席...

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早...

高市大勝 胡錫進：中方不會在涉台原則問題上讓步

由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨在日本周日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，大陸官方尚無正式回應，但環球時報前總編輯胡錫進表示，...

質詢高市「台灣有事」中日關係掀波 岡田克也落選道歉：網路支持率太低

日本8日舉行眾議院選舉投開票，三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。岡田未進行比例代表重複登記，意味正式失去...

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯...

