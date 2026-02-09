快訊

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

聽新聞
0:00 / 0:00

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）去年10月出訪日本，首度會晤日本首相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。路透
美國總統川普（右）去年10月出訪日本，首度會晤日本首相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。路透

日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早苗風光完勝。對此，美國總統川普也送上祝賀，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

日本第51屆眾議院選舉9日完成465席全數開票與席次確定。自民黨單獨拿下316席大勝，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻的310席，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。

川普隨後在真實社群發文，祝賀高市及其所屬的自民黨在關鍵選舉中獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。

川普並提到，自民黨如今在國會握有超過2/3席次的歷史性超級多數，創下二戰後首次紀錄。他更親切稱呼：「早苗，我能背書支持妳及妳帶領的執政聯盟是我的榮幸。」

最後川普祝福高市，「推動保守、以實力求和平的施政議程時大獲成功」，並且豪氣表示「日本人踴躍投票，這些優秀的人民將永遠得到我強而有力的支持」。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

川普6月前要終結俄烏戰爭 美俄也在洽商12兆美元雙邊經濟協議

美稱核談良好「本周續談」 轉頭制裁伊朗貿易國加稅25%

美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

相關新聞

日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

日本經濟新聞報導，日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席...

高市早苗獨大 日本朝野 「一強多弱」新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

川普發文祝賀高市！自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早...

牽動印太 專家：高市早苗恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市大勝 胡錫進：中方不會在涉台原則問題上讓步

由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨在日本周日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，大陸官方尚無正式回應，但環球時報前總編輯胡錫進表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。