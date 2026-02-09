高市大勝 胡錫進：中方不會在涉台原則問題上讓步

由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨在日本周日眾議院選舉中獲得壓倒性勝利，大陸官方尚無正式回應，但環球時報前總編輯胡錫進表示，高市早苗通過這次選舉鞏固了自己的政治地位，這將固化中日目前的對立和僵持。但無論高市早苗的政治地位獲得了怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。

日本眾議院8日大選，根據共同社9日最新數據，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨與日本維新會、執政黨系無黨派組成的執政聯盟取得354席，跨過三分之二席次門檻。

對於日本選舉結果，胡錫進在其個人微博發文稱，這是日本國內政治格局的重大改變，高市早苗也將從「弱勢首相」一舉成為「強勢首相」。高市早苗通過這次選舉鞏固了自己的政治地位，這將固化中日之間目前的對立和僵持。

胡錫近預計，高市早苗還可能利用自民黨在眾議院重新獲得的強勢，推進包括增加軍費，甚至嘗試修改日本憲法等政治議程，這也將增加東北亞地區的整體緊張。

但他認為，這次選舉結果很難給高市早苗奉行更加極端的對華冒險政策提供有效支持，因為隨著中國已經成為經濟和軍事上的超級力量，科技實力也愈發顯著，日本對華政策除受內部政治的影響，還會受中日實力差距的制約，也會受到美國及歐洲對華態度的牽制。

他指出，川普表示今年4月將訪問中國，其他西方主要國家全都在努力改善對華估線。西方七國集團中的英國和加拿大領導人都在今年1月對中國做了「破冰之旅」。日本的對華政策已經掉到了大潮流之外。

胡錫進表示，去年11月高市早苗就台灣問題發表「嚴重錯誤」講話後，中國實施了高舉高打的反擊，等於是在自民黨獲得這次勝利之前，提前對高市早苗和她周圍的勢力做了嚴重警告和衝擊。

「雖然高市一直撐著不收回錯誤言論，但她已經很可能沒有力量提升對中國的直接挑釁和對抗。在對華問題上，她在西方很孤獨」，胡錫進說。

胡習近平預期，高市早苗會在這次選舉後利用她的勝利與中國打心理戰，希望在她不收回「錯誤言論」的情況下，實現對華關係的突破。「但這是她的妄想。無論自民黨在眾議院中獲得多少席位，高市早苗的政治地位獲得了怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。」

他強調，「如果日方不覺得這樣僵持下去是損害的話，它對中方的損害只會更小。」如今的中國有能力控制日本帶來的破壞力。中國的實力增長改變了中美戰略博弈的態勢，也很大程度上緩和、管控了與西方各主要國家的分歧。日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。「中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾著它。」

胡錫進甚至說，高市早苗無論當幾年首相都成為不了「柴契爾夫人」。「她不是『鐵娘子』，而是『攪屎棍』」。

「柴契爾當年是站在整個西方與蘇聯對抗的前線，而且西方贏得了冷戰。而高市早苗是背歷史潮流而動，她的對華極端表現與整個西方是反著來的，而且日本的國力與日俱衰，在國內政策上，『安倍經濟學』只是帶來過短期的虛假繁榮，高市學安倍那一套就能扭轉乾坤？大概率她也將是對日本國民做一番忽悠而已。」