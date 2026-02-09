日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

日本經濟新聞報導，日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席大勝，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果，顯示執政黨在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議程上握有更大推進空間。

本次選舉在小選舉區289席、比例代表176席，共465席中一決高下。選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席。

路透報導，投票結束不到2小時，自民黨席次便輕鬆過半，最終更取得316席，風光超過修憲席次的全院2/3門檻；自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。

由立憲民主黨與公明黨結成的「中道改革聯合」慘敗，從選前167席重挫到49席。國民民主黨拿下28席，較選前27席小增1席，但未達其設定的51席目標；參政黨在比例代表取得15席。