快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。

法新社報導，保守派的高市早苗在這次日本眾議院選舉投票前獲得美國總統川普背書。她所屬的自由民主黨拿下超過2/3席次。

貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox NewsChannel）「週日早晨談未來」（Sunday MorningFutures）節目中表示：「首相宣布提前大選…天啊，她今天確實大獲全勝。」

「她將在國會取得2/3多數，川普總統上週也為她背書。她是很棒的盟友，與總統關係深厚。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」

川普5日在社群媒體上支持高市，同時罕見地在選舉結果出爐前，就預告她將於3月19日訪問白宮。

他在貼文中表示，美日正攜手推動一項「非常重大貿易協議」，同時在國家安全方面進行合作，強調自己「給予完全而且全面的背書」。

高市今天則在X平台發文感謝川普「溫暖的話語」寫道：「我們同盟的潛力是無限的。」

美、日2024年雙邊貿易總額達3170億美元，兩國長期維持安全同盟關係，約有5萬名美軍駐紮日本，是美軍在亞太地區部署的關鍵樞紐。

日本 自民黨 高市早苗 貝森特
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普會晤宏都拉斯總統 海湖俱樂部商討經貿投資

日本眾議院改選 國民黨立委分析：自民黨占盡優勢

日本眾議院選舉大雪中登場 日學者：將可能改變日本國家型態

路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

相關新聞

日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

高市早苗獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

牽動印太 專家：高市早苗恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯...

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力

日本眾議院改選結果揭曉！自民黨大勝將單獨過半 高市早苗穩了

日本8日進行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨確定將單獨過半，締造30年來最佳戰績，其與維新會合組的執政聯盟拿下三分之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。