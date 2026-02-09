快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

岡田克也質詢「台灣有事」掀風波 日眾院大選落選

中央社／ 東京9日專電

日本8日舉行眾議院選舉投開票，三重縣第3選區中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。岡田未進行比例代表重複登記，意味正式失去國會議員身分。

朝日新聞報導，72歲的岡田曾在舊民主黨執政時期擔任副總理與外務大臣。去年11月於眾院預算委員會質詢「台灣有事」時，引出首相高市早苗表示，相關情況「可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。該答詢被視為牽動中日關係的重要發言，也使岡田在網路上遭到大量批評。

岡田過去在眾院選舉中實力出眾，上一次選舉更拿下東海3縣最高的13萬7953票，但這次受到被稱為「高市旋風」的輿論風向影響，最終無緣第13次當選。

9日凌晨0時過後，岡田現身競選事務所，向支持者致歉表示，「真的非常抱歉。」他分析敗選原因主要有兩點，一是高市帶動的選舉熱潮，使無黨派選民大量流向執政黨；另一則是網路因素，「報導顯示，經常上網的人對我們的支持度非常低，網路上充斥著假訊息與批評聲浪，而我們未能充分因應。」

岡田於公告前夕加入新成立的中道改革聯合，強調此舉是為了實現中道路線與政治改革所做出的重大決斷，並主張「政權輪替才是最大的政治改革」，但未能成功擴大支持基本盤。

談及未來，他表示此次選舉失去許多夥伴，選區中勝出的原立憲民主黨眾議員幾乎為零，失去年輕人才尤其令人遺憾。儘管他不再是國會議員，仍將致力培養年輕世代，為下一次選舉重新整合勢力。

根據日媒，岡田家族與中國關係密切，他的父親是積極在中國展店的流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。AEON自2008年在北京開設首家AEON Mall起，已拓展至湖北、江蘇、廣東等地共23家，也曾經進軍台灣，但目前已經退出台灣市場。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日眾院選舉反映抗中民意　學者預期台日安全合作更緊密

日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐貶到180

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

相關新聞

日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

高市早苗獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

牽動印太 專家：高市早苗恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯...

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力

日本眾議院改選結果揭曉！自民黨大勝將單獨過半 高市早苗穩了

日本8日進行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨確定將單獨過半，締造30年來最佳戰績，其與維新會合組的執政聯盟拿下三分之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。