快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

中央社／ 東京9日專電
駐日代表李逸洋。中央社
駐日代表李逸洋。中央社

駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯示日本凝聚強大共識力挺高市。台日關係未來勢必持續升溫，雙方在經濟與產業領域可望進一步合作。

李逸洋表示，高市首相在選戰期間反覆強調經濟成長與強化國力，成功回應日本民眾對物價與經濟前景的高度關切，也凝聚了包括年輕世代在內的廣泛支持。他指出，執政聯盟取得眾議院2/3以上席次，意味日本政府在推動重大政策時將更具穩定性與執行力。

李逸洋進一步指出，高市已宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，顯示日本正加速重建產業基礎與供應鏈韌性。

在安全與外交層面，李逸洋表示，高市首相明言將於2026年底前修訂日本國家安全相關文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費等作業應可較順利推動。

李逸洋強調，台灣未來將與日美同盟並進，並攜手澳洲、菲律賓、韓國等理念相近國家，共同維護印太地區的和平與穩定。

他表示，台日關係未來不僅可望更加緊密，雙方在經濟產業合作上的進展，也將創造台日互利雙贏。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日眾院選舉反映抗中民意　學者預期台日安全合作更緊密

日本大選後高市早苗擴張財政？ 日圓恐貶到180

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

相關新聞

日眾院大選自民黨狂勝 高市早苗賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

高市早苗獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

牽動印太 專家：高市早苗恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市早苗眾院選大勝 李逸洋：台日關係將持續升溫

駐日代表李逸洋今天在臉書發文指出，日本首相高市早苗領導的自由民主黨在眾議院選舉中大勝，不僅刷新該黨歷史最高席次紀錄，也顯...

美財長為高市早苗喝彩：強大日本讓美在亞洲更具實力

美國財政部長貝森特今天為日本首相高市早苗在大選中「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力

日本眾議院改選結果揭曉！自民黨大勝將單獨過半 高市早苗穩了

日本8日進行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨確定將單獨過半，締造30年來最佳戰績，其與維新會合組的執政聯盟拿下三分之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。