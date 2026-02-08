聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
8日晚間是日本眾議員大選選情之夜，兼任自民黨總裁的首相高市早苗當晚坐鎮東京中央黨部關注開票結果。法新社
8日晚間是日本眾議員大選選情之夜，兼任自民黨總裁的首相高市早苗當晚坐鎮東京中央黨部關注開票結果。法新社

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年10月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約10年的安倍晉三。

日本國會預定18日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

另，去年10月自民黨總裁（黨魁）選舉時，高市是在黨內大老、前首相麻生太郎領導的黨內派閥「志公會」支持下，才能出乎外界意料擊敗防衛大臣小泉進次郎。選後麻生也被高市投桃報李聘為副總裁，但她在黨公職的人事及政策上，也因此必須顧慮麻生的意見。

不過，在8日勝選後，高市將躋身自民黨內目前最強的「選舉之顏」，不再需要特別顧慮黨內的異議及雜音，不僅麻生，也包含例如前首相岸田文雄及石破茂等黨內的溫和派，而在高市三度挑戰總裁寶座期間，前兩次就分別敗給岸田與石破，石破前年能在總裁選舉第二輪決選逆轉高市的主因之一，也是岸田及其能影響的黨籍議員支持石破。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

高市早苗：內閣暫不改組 加速討論食品消費稅2年歸零

相關新聞

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內...

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

自民黨眾院單獨確保逾300席 1955年創黨來最高紀錄

日本眾議院選舉8日投開票，朝日新聞報導，開票結果顯示，自由民主黨單獨席次確定超過300席，不僅超過1986年中曾根康弘政...

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率...

我朝野祝賀 盼強化互信

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為...

高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。