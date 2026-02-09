聽新聞
我朝野祝賀 盼強化互信

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為，選舉結果與日本社群應用興起有關。民進黨則認為，高市明確的安全戰略路線贏得選民授權，是強化布局的關鍵時刻。

國民黨表示，祝福高市領政日本，「早苗經濟學」能振興日本經濟，成為東亞持續繁榮的助力，亦期待國民黨與自民黨持續透過政黨外交，共同增進兩黨的互信與情誼。

民眾黨表示，這不僅是日本國民對高市早苗政權的肯定，更是展現民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力來自人民授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律；期許所有掌國家高權者，借鏡日本選舉反躬自省。

國民黨前主席朱立倫也在第一時間表達祝賀指出，國民黨與自民黨必將以負責任、務實的態度，攜手所有夥伴，共同促進區域穩定與整體發展。

民進黨立委陳冠廷指出，高市早苗以明確的安全戰略路線贏得選民授權，台灣應主動把握這個地緣戰略機遇，深化雙邊在區域安全與經濟安保領域的實質合作，台日已進入命運共同體的新階段。

