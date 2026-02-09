聽新聞
0:00 / 0:00

高市拚修憲 實現安倍宿願

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防衛裝備移轉給外國的相關限制，甚至修改日本長期奉行的非核三原則，以及她的政治導師、已故首相安倍晉三畢生宿願：修憲這些在日本國內外均備受爭議且極敏感的議題。

高市二日在選舉造勢活動中表明，希望透過修憲將自衛隊寫入條文，「以維護自衛隊尊嚴」，並讓其穩固地成為強大力量。

二戰後的日本憲法又被慣稱為「和平憲法」，其第九條載明日本人民衷心謀求基於正義及秩序的國際和平，永遠放棄以戰爭與武力威脅或使用武力作為解決國際爭端的手段，並為此「不保持陸海空軍和其他戰爭力量」，不承認日本擁有交戰權。

高市上述說法也不新鮮，安倍還提過將自衛隊明文化是旨在為「自衛隊違憲」的爭論畫下句點。他並主張，由於這部憲法自一九四七年實施以來從未修過，等於日本人民「從沒機會」表達自己對憲法的意向。然而即使兩度拜相的安倍共執政約十年之久，創日本憲政史紀錄，但仍抱憾而終。

現行日本憲法對修憲有嚴格規定，必須獲眾、參兩院三分之二以上席次贊成，再由國會正式提案後交付公投，並獲半數贊成才通過。在此次大選後，自民黨和日本維新會組成的執政聯盟雖牢牢掌控眾議院，但在共二四八席的參議院中，自、維兩黨目前僅擁有共一二○席。

在自民黨為這次選戰提出的安保政見中，包含取消「防衛裝備移轉三原則」的運用指引五類型，即不再侷限救援、運輸、警戒、監視及掃雷的「非戰鬥用途」裝備。在高市去年十一月在日本眾院公開明言，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態的脈絡下，未來台日在國防工業上合作或台灣引進日本具優勢的潛艦技術都不是不可能。

另，日本政府多位相關人士去年十一月透露，高市正在研究修改「國家安保戰略」等安保三文件的同時，修改非核三原則中的「不引進」。

已故美國前國務卿季辛吉就預言，五年內日本可能就擁有核武；他幾天後對華爾街日報做進一步的預言，即日本為了對抗中國大陸，將自行研發大規模毀滅性武器（ＷＭＤ），快則三年、慢則七年就成為擁核國。

日本 自民黨 高市早苗 自衛隊 憲法 安倍晉三 修憲
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

高市早苗：內閣暫不改組 加速討論食品消費稅2年歸零

力拼重回「可開戰正常國家」！高市若大勝 日本「和平憲法」恐成歷史

日媒：暗殺安倍不服遭判無期 山上徹也律師團提上訴

相關新聞

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內...

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率...

我朝野祝賀 盼強化互信

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為...

高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部...

高市拚修憲 實現安倍宿願

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。