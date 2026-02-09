高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮人事調整。她也強調，將盡快討論限期二年食品消費稅歸零。

高市早苗八日被富士電視台眾議院選舉節目問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造環境」、「將爭取獲得盟國與周邊各國理解」。

針對未來國會運作，即使眾議院情勢對執政陣營有利，但參議院依舊是未過半，「扭曲國會」的局面仍將持續。高市接受日本電視台連線訪問時表示，自民黨與日本維新會的合作關係極為重要，未來將持續鞏固與維新會的合作基礎，若還有其他政黨願意加入執政行列，也樂見其成。

對於外界關注是否進行內閣改組，高市回應，目前內閣成立僅僅三個多月，各部會首長皆全力以赴，現階段尚未考慮要做人事調整。

對於選舉期間提出「明年度開始實施為期二年的食品消費稅歸零」政策，高市重申，會盡快召開國民會議、加速討論。一旦取得共識，將迅速提出相關稅法。