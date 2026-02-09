聽新聞
0:00 / 0:00

牽動印太 專家：高市恐強化抗中

聯合報／ 編譯茅毅、記者黃雅慧／綜合報導

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

大陸環球網報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇認為，日本將謀求進一步綁定美國，拉攏美歐亞盟友，強化與中國的對抗牽制姿態，試圖維護在區域安全機制中的主動地位，並在東海、台海、南海等議題上展現出比歷屆日本政府更直接、更強硬的干預姿態。高市政府可能採取「更具挑釁性的舉動」。

另在高市去年十一月於眾議院的「台灣有事」言論引發日本與中國大陸緊張後，同月川、高在川普和大陸國家主席習近平通話後，隨即通話。對於川高通話，高市事後稱，「在當前國際情勢下，我們又確認兩國間的密切合作。上周、即這次大選前夕，川普更在自創社媒真實社群發文，公開表態力挺高市，並預告高市三月將訪美，根據日媒報導，她有望獲國是訪問待遇。

不過，美日關係也絕非一帆風順。從川普第二任公布的國安戰略和國防戰略來看，川普政府希望美國盟友國防支出的國內生產毛額（ＧＤＰ）占比能大幅增加。自川普去年一月重返白宮以來，外媒傳出美方對日的要求有百分之三甚至三點五。高市接下來將如何應對？可能實施前幾屆自民黨領導的執政聯盟，不敢加稅的「防衛徵稅」。在川普第二任揭櫫美國將「戰略收縮」至西半球下，她也必須確保美國勢力今後不會淡出亞洲。

陸媒澎湃新聞報導指出，日本法政大學教授白鳥浩分析，高市將此次眾議院選舉變成「首相選擇選舉」，不是以政策為中心，而是「選我（高市），或者不選我」的選舉。這場選舉將是一場可能改變日本國家形態的選舉。

在中日關係上，美國智庫安全政策中心研究員紐夏認為，高市大勝，將強化她在外交上的立場，選後退縮的可能性更低，北京也會持續選前對她的憤怒和指控日本軍國主義復辟，大陸海警船將持續逼近日本近海。日本明治學院大學國際研究教授密福特也預料，北京不會因她大勝，就在短期內讓中日關係恢復接觸。

日本前防衛事務次官島田和久提到，「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府；軟弱的政府根本不會被外國放在眼裡」。島田舉高市政治導師安倍晉三的例子，安倍於二○一二年日陸關係緊張時再度拜相，他在全國性選舉連戰皆捷後，建立極穩固的政治基礎，「最後北京別無選擇，只能與安倍政府打交道」。

日本 自民黨 高市早苗 川普 中日關係 台灣有事 安倍晉三
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美稱核談良好「本周續談」 轉頭制裁伊朗貿易國加稅25%

美伊能否達協議 「零濃縮鈾」是關鍵

川普調整美軍售順位 優先賣給國防經費較高、戰略重要國家

川普會晤宏都拉斯總統 海湖俱樂部商討經貿投資

相關新聞

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內...

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率...

我朝野祝賀 盼強化互信

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為...

高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部...

高市拚修憲 實現安倍宿願

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。