高市獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內部的權力平衡也將因此丕變。

去年十月上台的高市藉由這次政治豪賭，讓其政權獲得穩定的政治基礎，她本人的領導力也必將大幅提升，而自民黨內上次有一位領袖獨大的情況，已是兩度拜相、前後執政共約十年的安倍晉三。

日本國會預定十八日舉行首相指名選舉，高市毫無懸念會續任首相。除了自民黨內，日本國會也將因她此次大勝出現朝野政黨「一強多弱」的新格局，即自民黨「獨大」，包含和該黨共組執政聯盟的日本維新會，以及「中道改革聯合」、國民民主黨和參政黨等幾個主要在野黨「弱勢」的政治生態。

高市早苗八日在眾議員大選取得壓倒性勝利，根據日媒出口民調，該黨席次的區間將落在三○四至三三二席，有望在共四六五席的眾議院不只單獨過半，還單獨跨過三分之二門檻。她此次政治豪賭大成功的可能主因為何？

日本選務官員八日在東京準備計算眾議院大選選票時，打開票匭。路透

高市將這場國政選舉從對政策、政黨及個別候選人的支持度，成功轉移為對朝野主要政黨黨魁喜好度的粉絲投票。

高市一月十九日在宣布將解散眾院提前改選的記者會中說，日本是議會內閣制國家，人民無法像總統制國家，直接選出首相。但她定調這次就是由人民決定到底是選擇高市首相，或選擇她主要政治對手「中道改革聯合」兩位共同代表（黨魁）野田佳彥及齊藤鐵夫的選舉，「我以首相身分賭上全部責任」。

高市在選前幾天的造勢場合更在東京秋葉原街頭淚灑造勢場合，表示自己在政壇「咬緊牙關」奮鬥達卅年才成為首相，「也許能完成未竟之業」。現場的眾多高市支持者聞言表達不捨，紛紛高喊加油。

從選舉結果看，這股「高市旋風」的確催出大批選票，而這些選票包含原本對選舉冷感的年輕與中間選民，例如卅歲以下的年輕女性。最近甚至有日媒民調推估，她在此一族群的支持率破九成，整體支持率也達約六成。根據選前日本新聞網（ＪＮＮ）的民調，自民黨支持率僅三成四七，但顯然並未影響選舉結果。