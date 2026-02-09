高市早苗站台助威 「台灣女婿」山口晉重返眾議院

中央社／ 東京8日專電
日本眾議院選舉，自民黨前任眾議員、「台灣女婿」山口晉（左）確定當選。中央社
日本眾議院選舉，自民黨前任眾議員、「台灣女婿」山口晉（左）確定當選。中央社

日本眾議院選舉今天投開票，埼玉縣第10選區結果出爐，自民黨前任眾議員、「台灣女婿」山口晉確定當選，成功從中道改革聯合現任議員坂本祐之輔手中奪回席次。

截至深夜近12時的開票結果，自民黨已確定拿下埼玉縣16個單一選區中的12個，其餘4區自民黨候選人也暫居領先，自民黨在埼玉縣可能「全面制霸」。

選戰期間，日本首相兼自民黨總裁高市早苗親赴東松山市為山口晉站台助選，當時會場湧入大批支持群眾，掀起「早苗旋風」。

埼玉第10選區涵蓋東松山市、坂戶市與比企郡多個町村，本次與前次選舉相同，再度上演山口晉與中道改革聯合現任議員坂本祐之輔的第3度正面對決。回顧過往，2021年山口以些微差距勝出、對手靠比例代表復活；上一次則由坂本取勝，此次再戰被視為勢均力敵。

山口晉因為「台灣女婿」身分備受台灣民眾關注，他在演說時表示，過去1年3個月來，他持續走訪第10選區各地，從車站、商店街到地方活動，直接傾聽居民心聲。

他指出，許多民眾最關心的仍是物價上漲、生活負擔與地方產業的未來。日本的未來必須由懷抱夢想的年輕世代來打造，這正是他持續投入政治與國會工作的理由，希望選民給他機會，繼續為地方、也為日本努力。如今順利勝選，也象徵他正式重返國政。

除了第10選區外，埼玉第9選區同樣出現翻盤結果，自民黨前議員大塚拓擊敗中道改革聯合現任議員杉村慎治，確定第6度當選，進一步鞏固自民黨在埼玉縣的整體優勢。

日本 自民黨 高市早苗
相關新聞

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內...

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

自民黨眾院單獨確保逾300席 1955年創黨來最高紀錄

日本眾議院選舉8日投開票，朝日新聞報導，開票結果顯示，自由民主黨單獨席次確定超過300席，不僅超過1986年中曾根康弘政...

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率...

我朝野祝賀 盼強化互信

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為...

高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部...

