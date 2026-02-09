市場提防「高市震盪症候群」

出口民調顯示，日相高市早苗領導的自民黨，在8日眾議院改選中，獲得的席次遠超乎預期，可望掃除執政掣肘，但專家提醒，就像美國總統川普獨斷推行政策，掀起美國市場震盪的「川普動盪症候群」（TDS），現在也要提防日本市場出現「高市震盪症候群」。

根據出口民調，自民黨與維新會有望在眾院獲得逾三分之二席次，光是自民黨就可望拿下300席，遠多於選前預測的230多席，將允許高市能夠放手推行擴大支出的政策，市場觀察家擔心高市過度擴張財政支出的政策，可能引發債務危機，因此將密切關注她勝選後將提出的擴大支出主張，作為研判日圓及日債走勢的基礎。

高市作風與日本之前的領袖大相逕庭，願意承擔風險，偏好在網路上與選民直接溝通，而非透過傳統媒體，在這次選戰也吸引砲火，讓選民聚焦於她本人，而非政策，這在日本政壇十分罕見。她對國防支出及俄羅斯能源等主張，常招致批評，還高談日本以外的問題，北京的反應尤其激烈，但結果反而助長高市的聲勢。

現在高市大獲全勝，讓首相「總統化」，將更有機會追求擴張支出及國防等政策主張，或至少可以放言高談，甚至還可能利用她的高支持度，迴避日本的和平憲法，強化日本的國防力量。