日本眾議院改選結果揭曉！自民黨大勝將單獨過半 高市早苗穩了

日本8日進行眾議院改選，首相高市早苗領導的自民黨確定將單獨過半，締造30年來最佳戰績，其與維新會合組的執政聯盟拿下三分之二席次的機會濃厚，高市政權的政治主導力料將大幅提升。高市當晚表示，選後將持續鞏固與維新會的合作基礎。

賴清德總統昨晚也透過X平台祝賀高市在大選中獲勝，他期待與高市合作，使台日兩國持續以共同價值、互利合作精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區和平與繁榮。他也祝願高市的勝利，為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來。

高市當晚接受日本電視台自民黨總連線訪問時說，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動。她還強調，即使眾院情勢對執政陣營有利，但參議院依舊未過半，自、維兩黨合作關係極為重要，但她也樂見其他政黨加入執政行列。

高市強調，將盡快討論限期二年食品消費稅歸零，重申將盡快召開國民會議、加速討論。當被問及大勝後是否仍願傾聽「不好聽的聲音」，高市回應，「我的優點就是柔軟性。」

NHK的出口民調顯示，在眾院465席中，自民黨最多有望拿下328席，執政聯盟最多可望獲得366席。獲得選民最新授權的高市政府，預料將擴大支出與投資，以支撐經濟，同時不讓日本銀行（央行）快速升息。

投資人選前已布局自民黨將壓倒性勝選，短期內日股應該會繼續走強，日圓和日債續跌，但隨著各界逐步了解高市政府在消費稅減稅等問題上的謹慎態度，各類資產的表現可能逆轉。

眾院過半不僅是首相續任的最低門檻，也有助推動預算與主要政策，包括高市早苗主打的「負責任的積極財政」。若至少拿下310席，相當於眾院的三分之二，便可對參院否決的法案進行再表決，並啟動修憲公投程序。

自民黨若真的單獨過半，代表選民確實對高市具有高度信心。彭博資訊指出，高市的執政地位更加鞏固，也將推動日本的決策模式轉向更依賴首相個人聲望，並形容為內閣制的「總統化」（presidentialization）。