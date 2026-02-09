高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

中央社／ 東京8日專電
日本首相、自民黨總裁高市早苗憑藉個人高支持率大幅拉升自民黨席次，日本政壇可能逐漸形成「高市獨強」的政治局面。歐新社
日本首相、自民黨總裁高市早苗憑藉個人高支持率大幅拉升自民黨席次，日本政壇可能逐漸形成「高市獨強」的政治局面。歐新社

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率大幅拉升自民黨席次，她的領導權威勢必進一步強化，日本政壇可能逐漸形成「高市獨強」的政治局面。

高市早苗預計將在18日召開的特別國會中再度獲指名，續任日本內閣總理大臣。

朝日新聞報導，高市今天晚間在自民黨本部表示，「包括經濟財政政策的大轉向、安全保障政策的強化，以及情報蒐集與分析能力的提升，這些都是伴隨許多反對聲音的政策。我一路向選民訴求這些方向，既然獲得信任，就必須全力以赴推動。」

報導指出，這次眾院選舉中，自民黨席次大幅增加；反觀最大在野勢力中道改革聯合則慘敗，導致在野陣營呈現「多黨化」，預料眾議院將出現類似安倍晋三第2次執政時期那種「一強多弱」的國會結構。

與此同時，執政陣營內部的權力平衡也將出現變化。自民黨影響力進一步上升，而日本維新會的相對存在感則可能弱化。高市在選前曾試探擴大與國民民主黨合作的可能性，預料也將因自民黨席次大增而暫時作罷。

在黨內，高市的掌控力將明顯提升。她先前未經與幹事長鈴木俊一等黨內高層充分協商，自行拍板在例行國會開議之初解散眾議院，當時一度引發黨內雜音。但最終高市憑藉高支持率，帶領自民黨壓倒性勝選，未來黨內對她的批評聲浪勢必減弱，也為高市更具主導性的政策決策鋪平道路。

高市先前曾解釋解散眾院的原因，是因為若要推動「可能造成國論分裂的大膽政策」，必須先確保「政治穩定」。隨著此次大勝，外界普遍認為她已取得「國民的信任」，未來將加速推動「負責任的積極財政」、大幅強化安全保障政策，以及提升國家情報體系等方向。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本大選自民黨大勝 民進黨祝賀：盼持續深化台日民主夥伴關係

自民黨大勝 賴總統恭喜高市早苗：期待台日持續攜手面對區域挑戰

高市領軍勝出！賴總統祝賀勝選 期待未來台日之間的互利合作

相關新聞

日媒：自民黨內「高市獨大」 黨內權力平衡丕變

高市早苗領導的自民黨8日在眾議員大選大獲全勝。日本朝日新聞8日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢，其內...

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市早苗率自民掌控眾院 重返「一強多弱」結構

日本首相、自民黨總裁高市早苗在本次眾議院選舉中帶領自民黨大獲全勝，成功建立穩定的執政基礎。日媒分析，高市憑藉個人高支持率...

我朝野祝賀 盼強化互信

日眾議院改選結果昨出爐，首相高市早苗政權確定延續。朝野昨紛紛表達祝賀。國民黨表示，期待與自民黨持續增進互信與情誼；並認為...

高市內閣 暫不調整人事

日本第五十一屆眾議院選舉結果自民黨議席可望大幅增加，自民黨總裁、首相高市早苗昨晚受訪時表示，目前內閣成立僅三個多月，各部...

高市拚修憲 實現安倍宿願

自民黨領導的日本執政聯盟一如民調推估在這次大選大勝，首相高市早苗應可穩定執政，並觸及修訂日本「安保三文件」與取消日本將防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。