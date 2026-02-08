日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達85%。

日本眾議院選舉今天投開票，根據日本電視台（Nippon TV）出口民調，高市早苗領導的自民黨預計獲得305席，有望單獨過半；日本維新會預計拿下36席，自維聯盟共341席。

讀賣新聞網站日本眾院開票最新結果顯示，高市所在選區奈良2區目前開票率為66.1%，她迄今拿下12萬5805票，得票率高達85.2%，遠高於競選對手、日本共產黨池田英子的14.8%。

另一方面，代表自民黨參選宮城4區眾議員的日本前寫真女星「賽車女王」森下千里則已確定當選，擊敗在野陣營「中道改革聯合」共同幹事長安住淳，終結他在該選區的10連勝紀錄。