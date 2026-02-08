日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

中央社／ 東京8日綜合外電報導
根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達85%。 歐新社
日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達85%。

日本眾議院選舉今天投開票，根據日本電視台（Nippon TV）出口民調，高市早苗領導的自民黨預計獲得305席，有望單獨過半；日本維新會預計拿下36席，自維聯盟共341席。

讀賣新聞網站日本眾院開票最新結果顯示，高市所在選區奈良2區目前開票率為66.1%，她迄今拿下12萬5805票，得票率高達85.2%，遠高於競選對手、日本共產黨池田英子的14.8%。

另一方面，代表自民黨參選宮城4區眾議員的日本前寫真女星「賽車女王」森下千里則已確定當選，擊敗在野陣營「中道改革聯合」共同幹事長安住淳，終結他在該選區的10連勝紀錄。

是否參拜靖國神社 高市盼爭取盟友鄰國理解營造環境

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

自民黨可望大勝 中國學者：日本將強化抗中姿態

高市早苗：內閣暫不改組 加速討論食品消費稅2年歸零

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

日眾院大選自民黨狂勝 高市賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

日本眾議院選舉今天投開票，NHK報導，截至晚間11時開票結果，自民黨與日本維新會已達眾議院全體2/3的310席門檻，且仍...

日眾院開票夜震撼 中道席次腰斬、令和新選組恐歸零

日本眾議院選舉今天投開票，晚間8時投票截止後，各電視台同步播出開票特別節目。根據出口民調與情勢分析，自民黨大勝幾成定局，...

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

日本防衛大臣小泉進次郎今天接受日媒連線訪問時表示，日本對中國的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，同時也將持續推進安...

