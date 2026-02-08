日眾院開票夜震撼 中道席次腰斬、令和新選組恐歸零

快訊

中央社／ 東京8日專電
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）

日本眾議院選舉今天投開票，晚間8時投票截止後，各電視台同步播出開票特別節目。根據出口民調與情勢分析，自民黨大勝幾成定局，而在野陣營則遭遇全面挫敗，其中「中道改革聯合」與「令和新選組」的席次尤其低迷，引發輿論高度關注。

針對由立憲民主黨與公明黨於選前緊急整合成立的「中道改革聯合」，各台普遍給出嚴峻預測。主要媒體公布的中道預測席次，NHK預測37至91席、TBS預測50席、日本電視台35至66席、朝日電視台44席、富士電視台預測36至66席。

中道改革聯合選前握有167席，如今恐腰斬，甚至進一步下探，幾近「崩盤」。中道原被視為可能對執政黨形成制衡，但短時間內倉促組黨，整合未能發揮加乘效果。

另一方面，小黨令和新選組的處境同樣嚴峻。各台對的席次預測為NHK預測0至2席、TBS預測0席、日本電視台預測0至2席、朝日電視台預測3席、富士電視台預測0至3席。

相較選前的8席，令和新選組恐大幅縮水，甚至不排除「歸零」。

兩個在野黨的席次預測數字曝光後，瞬間在日本社群媒體引發熱議。大量網友留言直指「中道是不是要解散了」、「令和真的可能歸零嗎，真的假的」、「這根本是毀滅吧」，相關話題迅速登上熱搜。

日媒分析，在自民黨與日本維新會聯手擴張席次、執政陣營強勢回歸的背景下，在野勢力不僅未能形成抗衡，反而陷入結構性敗退。中道改革聯合面臨領導責任與路線重整壓力，令和新選組等小黨則遭到嚴重邊緣化，日本國會版圖正快速向執政一側傾斜。

選後，在野陣營是否出現重組、甚至政黨解散與整併動向，成為另一個備受矚目的政治焦點。

日本 自民黨 高市早苗
日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

日眾院大選自民黨狂勝 高市賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達...

NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

日本眾議院選舉今天投開票，NHK報導，截至晚間11時開票結果，自民黨與日本維新會已達眾議院全體2/3的310席門檻，且仍...

