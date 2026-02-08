快訊

北市迎最大民辦都更案！內湖42年海砂屋國宅大翻身 房價上看3倍跳

高市早苗政權更穩固 日防相：始終開放與中國對話

中央社／ 東京8日專電
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。美聯社
日本防衛大臣小泉進次郎（中）。美聯社

日本防衛大臣小泉進次郎今天接受日媒連線訪問時表示，日本對中國的基本立場不會改變，對話窗口始終保持開放，同時也將持續推進安全保障政策，以防止區域爆發衝突。

日本眾議院選舉晚間開票，根據出口民調，自民黨幾乎篤定大幅超越過半門檻233席，更有望上看300席左右，意味著高市早苗政權將更為穩固。

小泉進次郎在開票不久後就確定在神奈川縣第11區壓倒性勝出，他接受日本電視台連線訪問時表示，這次選戰期間幾乎沒有待在選區，而是在外輔選站台，能獲得如此結果，要感謝地方選民與志工的幫助。

針對主持人詢問，在執政基礎更加穩固後，是否應調整對中立場，小泉回應，日本的態度並未改變，政府仍將依照既有方針行事。以首相高市早苗為首的內閣，將持續對外釋放「對話之門始終敞開」的訊息。

小泉指出，日本不會刻意放大「某一個行不通的部分」，更不會因此封鎖所有溝通管道。他透露，去年11月已與中國國防高層會面，當面傳達日本立場；日本自衛隊也透過既有交流機制，與共軍持續進行互動，相關交流並未中斷。

他強調，外界不應只聚焦於雙方意見不合之處，也應確實傳達實際正在推進的各項互動與合作。為了避免區域局勢升高，日本必須同步強化嚇阻力，推動更完善的安全保障政策，並讓國內外理解其必要性。

小泉進次郎指出，未來將一方面持續對話、傳遞訊息，另一方面穩健落實安全政策。日本將在維持溝通的同時，確保自身防衛能力，以避免衝突發生。

日本 自民黨 高市早苗
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中道改革聯合慘敗 野田佳彥、齊藤鐵夫辭職幾成定局

日本大選自民黨大勝 有望取得318席單獨跨越三分之二門檻

日本眾院選舉投票率告急！ 11點前僅7.17%

中國反制高市早苗打「琉球牌」 專家：沖繩人有違和感

相關新聞

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

日眾院大選自民黨狂勝 高市賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達...

NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

日本眾議院選舉今天投開票，NHK報導，截至晚間11時開票結果，自民黨與日本維新會已達眾議院全體2/3的310席門檻，且仍...

日眾院開票夜震撼 中道席次腰斬、令和新選組恐歸零

日本眾議院選舉今天投開票，晚間8時投票截止後，各電視台同步播出開票特別節目。根據出口民調與情勢分析，自民黨大勝幾成定局，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。