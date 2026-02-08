中道重量級人物雙雙落馬 轉拚比例代表「復活」

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

日本眾議院選舉今天投開票，在野陣營「中道改革聯合」傳出重大挫敗。共同幹事長安住淳確定在宮城第4選區敗給44歲自民黨前眾議員森下千里，結束長達30年的單一選區連勝紀錄。

根據每日新聞報導，64歲的安住淳自1996年首次當選眾議員以來，在單一選區連續勝選10次，此次確定於宮城第4選區落敗，代表「10連勝」正式中斷。不過，他同時也是東北比例代表區候選人，後續將等待比例代表開票結果，爭取「復活當選」。

另一方面，共同社指出，同屬中道改革聯合的重量級人物、83歲前眾議員小澤一郎，也確定在岩手第3選區敗給自民黨籍42歲前議員藤原崇。

小澤同樣名列中道改革聯合東北比例代表名單，未來仍有機會透過比例代表「復活」進入國會。身為黨內核心人物的小澤，此前原本以挑戰戰後最多20次議員當選為目標，希望追平前首相中曾根康弘的紀錄。

小澤於1969年首次當選眾議員，過去以強大的基層動員能力聞名，但其後援會近年明顯高齡化。此次選戰期間也因天氣寒冷，部分場合未再動員支持者參與街頭演說，被視為影響選情的因素之一。

隨著安住與小澤雙雙在選區落敗，中道改革聯合在東北地區遭遇重挫，兩人能否透過比例代表重返國會，將成為後續開票焦點。

日本 自民黨 高市早苗
相關新聞

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

高市早苗站台助威 「台灣女婿」山口晉重返眾議院

日本眾議院選舉今天投開票，埼玉縣第10選區結果出爐，自民黨前任眾議員、「台灣女婿」山口晉確定當選，成功從中道改革聯合現任...

牽動印太 專家：高市恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

日眾院大選自民黨狂勝 高市賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達...

