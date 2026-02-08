日本眾議院選舉 逾2700萬人提前投票創新高

快訊

中央社／ 東京8日綜合外電報導

第51屆日本眾議院選舉今天投開票。總務省估計，這次選舉有2701萬7098人提前投票，不僅較前一次2024年眾議院選舉增加約606萬人，也創下日本國政選舉新高。

共同社、日本電視台（Nippon TV）、日本放送協會（NHK）報導，這次選舉，日本選民能在選舉公告隔天的1月28日到2月7日提前投票（期日前投票）。

而這次提前投票的人數，占全體選民的26.1%，較前一次眾議院選舉高出5.93個百分點。

另外，總務省指出，截至今天下午4時的全國單一選區投票率為21.64%，跟前一次眾議院選舉相比，下降2.65個百分點。而這個投票率不含事前投票的選民。

其中，投票率最高的地區為靜岡縣27.65%，愛知縣26.14%排第二；投票率最低的區域為鳥取縣11.19%，福井縣13.82%為第二低。

日本眾議院應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。這次選舉共有1284人登記參選，其中單一選區有1119人，比例代表有914人；重複參選的749人，若在單一選區落選，有機會在比例代表選區「復活」。

投票所提早關閉以外的地區，投票截止時間為今晚8時（台北時間7時）。

有些地區因為大雪因素，考量選民與選務人員安全，決定提前結束投票。

而開票作業將從投票截止時間過後開始。日媒普遍預期，選舉結果大致能在9日凌晨之前見分曉。

日本 自民黨 高市早苗
相關新聞

日本大選自民黨大勝 高市早苗：內閣人事不會大幅變動

高市在八日晚間開票後表示，在內閣閣員的人事上，選後將不會有很大變動；自去年十月高市內閣上路三個多月以來，這些閣員都由她挑...

牽動印太 專家：高市恐強化抗中

兼任自民黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗率該黨在眾議員大選大勝，選後的美日關係及中日關係，將影響印太的和平與穩定。

高市獨大 日本朝野一強多弱新政局

高市早苗領導的自民黨八日在眾議員大選大獲全勝。左派的日本朝日新聞八日報導，該黨將出現「高市一強（高市獨大）」的新政治情勢...

日眾院大選自民黨狂勝 高市賭贏了

日本眾議院大選八日投開票，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，由首相高市早苗兼任黨魁的自民黨篤定單獨過半，與日本維新會組成的執政...

日本眾議院選舉自民黨大勝 高市個人選區得票率高達85%

日本今天舉行眾議院選舉，出口民調顯示，自民黨可望單獨過半。根據讀賣新聞，首相暨自民黨總裁高市早苗目前在個人選區得票率高達...

NHK：眾院大選執政聯盟跨2/3門檻 中道黨魁恐換人

日本眾議院選舉今天投開票，NHK報導，截至晚間11時開票結果，自民黨與日本維新會已達眾議院全體2/3的310席門檻，且仍...

