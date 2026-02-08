日本眾議院選舉 逾2700萬人提前投票創新高

第51屆日本眾議院選舉今天投開票。總務省估計，這次選舉有2701萬7098人提前投票，不僅較前一次2024年眾議院選舉增加約606萬人，也創下日本國政選舉新高。

共同社、日本電視台（Nippon TV）、日本放送協會（NHK）報導，這次選舉，日本選民能在選舉公告隔天的1月28日到2月7日提前投票（期日前投票）。

而這次提前投票的人數，占全體選民的26.1%，較前一次眾議院選舉高出5.93個百分點。

另外，總務省指出，截至今天下午4時的全國單一選區投票率為21.64%，跟前一次眾議院選舉相比，下降2.65個百分點。而這個投票率不含事前投票的選民。

其中，投票率最高的地區為靜岡縣27.65%，愛知縣26.14%排第二；投票率最低的區域為鳥取縣11.19%，福井縣13.82%為第二低。

日本眾議院應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。這次選舉共有1284人登記參選，其中單一選區有1119人，比例代表有914人；重複參選的749人，若在單一選區落選，有機會在比例代表選區「復活」。

投票所提早關閉以外的地區，投票截止時間為今晚8時（台北時間7時）。

有些地區因為大雪因素，考量選民與選務人員安全，決定提前結束投票。

而開票作業將從投票截止時間過後開始。日媒普遍預期，選舉結果大致能在9日凌晨之前見分曉。