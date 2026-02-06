聽新聞
0:00 / 0:00

苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣長許淑華回應名間興建焚化爐爭議。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華回應名間興建焚化爐爭議。記者賴香珊／攝影

南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間逐年縮減，全縣垃圾堆積量已近卅萬噸，形成多座發臭垃圾山。若焚化爐卡關，縣府坦言，那就請中央協調垃圾去化或覓地處理。

南投縣長許淑華昨表示，今年是選舉年，賴清德總統身兼黨主席職務，也將開始下鄉帶黨內候選人參加活動，屆時除了政治活動，也想聽聽他對南投縣是全台唯一沒有焚化爐，造成垃圾堆積嚴重問題有何看法。

她強調，不會將垃圾問題留給下一任，現在透過客觀的科學驗證，依據環境部指導的最高標準來規畫興建焚化爐，都能公開檢視，希望中央及各界能理性討論，來解決垃圾堆積嚴重的狀況。

縣府指出，南投縣每日產生二百五十公噸以上垃圾，實際能外運處理約一百四十公噸，垃圾外運代燒量嚴重受限，不少垃圾僅先壓縮打包處理，目前全縣垃圾堆積量已將近卅萬公噸，亟需焚化爐協助去化，為此覓地規畫興建。

只是，南投土地百分之九十七都是山坡地，山坡地一定無法興設焚化爐，剩下僅百分之三土地可用，還要找空曠可用的土地，經過全面盤點評估，好不容易才找到名間鄉這塊預定地。縣府坦言，若最後卡關，目前暫無備案作法。

縣府強調，該處預定地離茶產區超過五公里，經評估後對茶葉影響甚微，才會選址於此，假設已依法按相關程序辦理，最終仍卡關，就盼中央扛起責任，協調其他縣市支援去化南投垃圾，或協助重新盤點土地，提供更合適、衝擊較小的國有地

焚化爐 許淑華 茶葉 黨主席 國有地 賴清德 環境部 垃圾山
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

首日預約塞爆！ 南投高空打卡點 薰衣草森林「九九峰氦氣球樂園」免費入園、遊客開放規則一次看

影／南投要蓋名間焚化爐…許淑華不畏爭議 4句話表決心

南投焚化爐爭議 環團質疑地方趕進度偷跑程序

名間焚化爐選址爭議延燒…農業部長強硬表態 許淑華6字回應

相關新聞

各說各話！名間焚化爐爭議延燒 立委喊撤銷國有地撥用

南投縣興建名間焚化爐爭議持續延燒，立委陳昭姿昨質疑環評還沒通過，縣府已偷跑土地變更程序，更質疑國有財產署在土地分區未變更...

觀察站／焚化爐爭議：中央各吹一把號 地方概括承受？

南投縣垃圾問題是多年沉痾，縣長許淑華在首屆任期、又逢選舉年推動興建焚化爐，在政治上幾乎是「自殺行為」，不過作為全台唯一沒...

焚化爐選址茶鄉...茶農憂背汙名 縣府：台大檢驗無影響

南投名間是手搖飲茶葉重鎮，供應全台約七成至八成的原料茶。環團質疑，焚化爐蓋在茶園旁，名間茶將與空汙聯結，影響名間茶葉產業...

苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案

南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間逐年縮減，全縣垃圾堆...

環境部：尊重地方自治 但垃圾自主處理「確有必要」

南投名間特定農業區設置焚化爐引發爭議，農業部長陳駿季揚言會對農地變更做最好的把關，南投縣政府則表示若焚化爐卡關，請中央覓...

南投名間焚化爐爭議 政院：國有地撥用不符規定會取消

南投縣擬於名間鄉興建焚化爐引發抗議，焚化爐預定地為國有土地移撥亦引起關注。行政院指出，國有土地移撥是按相關規定辦理，若不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。