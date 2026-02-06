苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案

南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間逐年縮減，全縣垃圾堆積量已近卅萬噸，形成多座發臭垃圾山。若焚化爐卡關，縣府坦言，那就請中央協調垃圾去化或覓地處理。

南投縣長許淑華昨表示，今年是選舉年，賴清德總統身兼黨主席職務，也將開始下鄉帶黨內候選人參加活動，屆時除了政治活動，也想聽聽他對南投縣是全台唯一沒有焚化爐，造成垃圾堆積嚴重問題有何看法。

她強調，不會將垃圾問題留給下一任，現在透過客觀的科學驗證，依據環境部指導的最高標準來規畫興建焚化爐，都能公開檢視，希望中央及各界能理性討論，來解決垃圾堆積嚴重的狀況。

縣府指出，南投縣每日產生二百五十公噸以上垃圾，實際能外運處理約一百四十公噸，垃圾外運代燒量嚴重受限，不少垃圾僅先壓縮打包處理，目前全縣垃圾堆積量已將近卅萬公噸，亟需焚化爐協助去化，為此覓地規畫興建。

只是，南投土地百分之九十七都是山坡地，山坡地一定無法興設焚化爐，剩下僅百分之三土地可用，還要找空曠可用的土地，經過全面盤點評估，好不容易才找到名間鄉這塊預定地。縣府坦言，若最後卡關，目前暫無備案作法。

縣府強調，該處預定地離茶產區超過五公里，經評估後對茶葉影響甚微，才會選址於此，假設已依法按相關程序辦理，最終仍卡關，就盼中央扛起責任，協調其他縣市支援去化南投垃圾，或協助重新盤點土地，提供更合適、衝擊較小的國有地。