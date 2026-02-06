觀察站／焚化爐爭議：中央各吹一把號 地方概括承受？

南投縣垃圾問題是多年沉痾，縣長許淑華在首屆任期、又逢選舉年推動興建焚化爐，在政治上幾乎是「自殺行為」，不過作為全台唯一沒有焚化爐的縣市，垃圾山已是無可迴避的問題。縣府應正視茶農與環團質疑，除提出科學數據，更可借鏡日韓，讓「鄰避」變「鄰利」，爭取雙贏局面。

南投縣垃圾問題可說是全台共業，當年縣府奉行政院命令停建焚化爐，由環境部協調各縣市代燒垃圾，結果各地焚化量不足，南投垃圾去化得「看人臉色」，亦不見中央出面強力協調解決，南投縣境不斷堆起的垃圾山，也讓縣府決心自建焚化爐。

不過，焚化爐選址名間鄉，當地是台灣最大茶葉產地，更是手搖飲基底茶的故鄉，環團與茶農群起抗爭；擁有清淨山水的名間風景，硬是被「插」上大煙囪，世代生計可能毀於一旦。

環團與在地抗爭花招百出，在環評會議「下跪」只是其中一招。不過縣府須明白，這場衝突並非無理取鬧，反而應逆向思考，為何科學數據無法服眾？又該如何贏得反對者信任？

借鏡他山之石，新式焚化爐除採取高規格防治設備，以日本京都為例，邀居民學者組成監控小組，監測數據即時連線，一旦數據超標隨時應變處置，甚至停止營運。南韓首爾力推垃圾源頭減量、跨區協調處理，更成立社區共享的能源中心，從「鄰避」走向「鄰利」。

現實是殘酷的，南投縣迫切需要興建焚化爐，但能否順利動工考驗縣府溝通能力，面對居民的質疑，縣府可納入「居民決策權」，仿效日本成立監督委員會，賦予在地民眾「隨時進廠檢查」、「數據異動質詢」的權力，當在地居民握有否決運轉的「剎車皮」，才可能放心讓縣府蓋焚化爐。

但另一方面，中央國產署當初有償撥用給南投縣政府，已知將作為焚化爐之用，農業部卻以保護農地之名跳出來表示會嚴加把關，中央部會間的衝突，最後卻是由地方來承受，若最後因為變更不成無法興建，雖然國產署會退回當初撥用的費用給南投縣，問題是這中間已進行的各項評估及行政成本，卻是由地方政府概括承受，這合理嗎？