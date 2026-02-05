南投名間設置焚化爐爭議 兩大知名茶飲業者聲言反對

面對南投名間鄉設置焚化爐爭議，家裡四代在此種茶的手搖飲「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍和知名奶茶業者「3點1刻」董事長朱俊宏都表示反對，並認為焚化爐易造成空汙，對茶的生長會造成影響，不希望種茶事業變的有風險。

楊國珍說，他每年有10萬台斤的茶是產自這裡，茶產業也是名間鄉的重要經濟產業，全台手搖飲有6成的茶是出自此，不了解為何縣府要選在這麼重要的茶產地設置焚化爐。

他說，像是草屯的交通很便利、中寮的農作也沒有名間那麼好，不了解縣政府經過什麼評估的過程而決定要在此蓋焚化爐，且縣府也說還有另3處地點在評估，為何不選在其他地方設焚化爐，依據是什麼？

楊國珍說，不要說沒有影響，而是大家不喜歡有風險，尤其焚化爐會影響空氣，如果飄散在茶園對茶就是一種影響。

他說，手搖飲每年有2千3百億元的經濟規模，許多手搖飲業者的茶都是產自這裡。這裡的茶價錢不貴，但是又有台灣茶的香味，不是越南茶可以取代的，面對這樣重要的一個產業，希望縣政府應該謹慎的評估，不要把焚化爐設置在名間鄉。

朱俊宏說，除了自己有茶園，另也在名間有契作的部分，如果設了焚化爐，空氣帶有粉塵，會對茶業的生長產生影響。