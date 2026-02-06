指李貞秀選前仍有中國戶籍 林楚茵：中選會憑什麼發當選證書？

民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，民進黨立委林楚茵表示，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選，2024年1月立委選舉投票時，李仍在中國設有戶籍，這不是補辦手續就沒事的問題，是選舉當下根本沒有參選資格，「中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」

林楚茵稍早在臉書發文表示，法律之前人人平等，沒除中國戶籍，怎麼會有參選資格？中選會豈能發放當選證書？因為根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。一旦違反，除經有關機關認有特殊考量必要外，將喪失台灣地區人民身分，並連帶喪失相關選舉、罷免、任職權利。

林楚茵說明，攤開時間軸來看，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表其在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，也就是說李貞秀當時就不具備參選資格。

林楚茵認為，這不是補辦手續就沒事的問題，這是選舉當下「根本沒有參選資格」的法律問題，「如果一個候選人在選舉當時就不具備被選舉權，憑什麼列入不分區名單？中選會憑什麼發給李貞秀當選證書？」結論就是李貞秀沒有資格擔任不分區立委，「解職」是假議題，因為自始至終就不應當選。