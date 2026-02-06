李貞秀國籍案可能到憲法法庭處理 蘇巧慧：呼籲在野黨遵守國家制度

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨立委李貞秀因國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳5日表示，內政部會一再「善意提醒」立法院，未來如果有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議。立委蘇巧慧表示，呼籲在野黨，好好的遵守國家制度，一起守護台灣。

蘇巧慧今天到鶯歌區農會，出席農民節表揚大會前受訪，蘇巧慧表示，上個會期在野黨在國會，總預算、還有國防特別預算的條例一毛未審，這就是嚴重破壞國家制度，也削弱國家國防實力的惡劣行為。本來期待新同事在新會期能夠有新氣象，可是到現在開議一周，看到的是李貞秀放棄國籍動作不明確，爭議發言更是連續不斷。還是要呼籲在野黨，好好的遵守國家制度，一起守護台灣。

黃國昌今天在新莊競選總部舉辦「新北都更新幹線 快速效率三新箭」首場記者會，蘇巧慧表示，每個候選人有自己的價值跟特質，大家各自努力，自己是空戰、陸戰一起衝，不但開始全新北掃街，前幾天也推出六大福利政見，第一波政績紙本文宣也已開始在全新北派報投送。這樣全面性的行動，就是希望大家能夠更認識自己，更了解蘇巧慧是有成績、對新北市有願景，希望得到新北市民更多的認同。

立陶宛新任總理魯吉尼涅近日稱日前表態，先前立國政府允許台灣設立代表處，是戰略錯誤。蘇巧慧表示，立陶宛和台灣都是共享自由民主的國家，是重要的夥伴，支持外交部的行動和策略，希望台灣在世界上能有更多的朋友，一起努力。

蘇巧慧 國防特別預算 李貞秀
