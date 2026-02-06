快訊

管碧玲問陸海警船騷擾如何質詢？李貞秀反問：政府如何保障中華民國

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨新科立委李貞秀（左）日前宣誓就職，她拿著中華民國護照，強調唯一效忠中華民國。圖／聯合報資料照片
民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳日前表態拒絕提供「密件以上資料」、海委會主委管碧玲也指，「李貞秀女士的國家」又用兩艘海警船騷擾東沙，在質詢台上要如何面對？李貞秀回應，此事是劉世芳個人意見，還是代表行政院長卓榮泰？既然牽涉憲政要不要去提釋憲？同時也將邀管碧玲說明中國海警灰色地帶行動應處機制。

管碧玲在臉書發文指出，「李貞秀女士的國家」又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾，昨日海巡一夜未眠，真的站上質詢台，李貞秀要如何面對這個問題？

李貞秀回應，她想請問劉世芳，內政部出來講這些話是部長個人的意見，還是代表卓榮泰？這件事既然牽涉到憲政與法規的重大解釋，行政院是否要針對此事赴憲法法庭裁決？還是這只是劉世芳的個人意見，卻拉行政院出來背書？

李貞秀說，期待大法官們拿出智慧，看清楚現在的法規跟真實的現況到底差得有多遠，正視舊有法律條文之間互相矛盾的問題，期許大法官有智慧衡量制度與現實不公平之處，從保障人權的角度及維護憲政體制下，做出公正裁決，這不是個案，是制度問題。她認為，應該藉這次機會把爭議徹底釐清，解決長久以來的法律漏洞，也讓社會大眾注意力，重新回到真正重要的民生議題。

至於管碧玲的質疑，李貞秀說，身為中華民國合法就任的立委，她認為更重要的是回到制度內討論，管碧玲既然公開提出質疑，未來如果她站上內政委員會的質詢台，會正式請管碧玲說明，政府目前對中國海警灰色地帶行動的應處機制為何、是否具備即時與有效的因應措施，保障中華民國安全。

