陸配立委國籍爭議延燒 在日台僑發聲批危及台灣主權

中央社／ 東京6日專電

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否已放棄中國國籍持續引發爭議，此事也引發海外台僑高度關注。在日台僑團體「全日本台灣連合會」發表嚴正聲明指出，容許中國國籍者出任台灣立法委員，將嚴重危及台灣的民主、主權與國家安全，並呼籲台灣政府重新審視相關制度。

全台連5日發布聲明表示，任何民主國家都不應允許外國籍人士進入國家最高立法機關，台灣政府應依國籍法嚴格確認立委是否對台灣負有「單一且排他的忠誠義務」，避免因模糊解釋法律而自損民主國家的自主性。

聲明也指出，從國際視角來看，此事恐進一步加深「台灣等同中國一部分」的錯誤認知，對台灣外交與安全環境造成長遠負面影響。在中國持續對台進行政治與制度滲透的背景下，立法機構成員的國籍與歸屬意識，更應被視為國安核心問題，不能以個案輕忽。

聲明強調，立法院是國家意志形成的中樞，若對國籍問題留下灰色地帶，等同為外部勢力打開滲透入口，將從內部侵蝕台灣的自由與民主。

全台連呼籲台灣社會正視此事，透過選舉表達立場，對輕忽國家主權與安全的政黨明確說「不」，並批評部分政治人物宣稱「中國配偶不屬外國人」的說法，是對法治與主權的危險曲解。

聲明最後重申，「台灣不是中國」，台灣的民主與自由不能建立在曖昧的法律詮釋或政治權宜之上，期盼台灣能以真正主權國家的姿態立足國際社會。

國籍法 主權 對台
