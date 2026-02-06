黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。民眾黨主席黃國昌今表示，即使是同一個民進黨，只要換人執政，法律解釋就可以隨時變換嗎？試圖要實質空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

黃國昌表示，台灣的民主法治，經過這2、30年的發展，我們期許、希望、期待，也相信台灣是一個真正的法治國家。比較令人遺憾的是，關於陸配參政權，賴清德政府卻脫離了依法行政最重要的法治國的精神。

黃國昌表示，他曾公開講過，為什麼同樣都是民進黨執政，針對兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？現在的陸委會，跟過去邱太三所主掌的陸委會，也有完全不一樣的解釋。難不成，台灣已經變成，即使是同一個民進黨，只要換人執政，法律解釋就可以隨時變換嗎？如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是一個真正的法治國家？

黃國昌說，奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話、進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事。透過政治目的，恣意解釋法規，甚至出現跟過去民進黨政府，完全不一樣的解釋，試圖要實質空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

黃國昌也說，要說大實話的話，國會改革法案真正有牙齒的部分，全部都被民進黨政府控制的大法官宣告違憲。所以過去民眾黨團面臨的狀況，不要說密件，即使是普通件，也常常要不到東西。在當立委時，曾在內政委員會質詢過劉世芳。她的確站在備詢台上，但是對於提出來的問題，劉世芳要不然就不回答，要不然就問 A 答 B，要不然是假裝沒有聽到問題，拿著幕僚給她的稿在那邊一直念。

黃國昌認為，民進黨政府面對國會的態度，如果連國會三讀通過的法律，不高興就不公布，不斷的在踐踏台灣的民主法治，這才是現在目前面臨最大的危機。