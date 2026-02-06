快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／本報資料照
民眾黨主席黃國昌。圖／本報資料照

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。民眾黨主席黃國昌今表示，即使是同一個民進黨，只要換人執政，法律解釋就可以隨時變換嗎？試圖要實質空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

黃國昌表示，台灣的民主法治，經過這2、30年的發展，我們期許、希望、期待，也相信台灣是一個真正的法治國家。比較令人遺憾的是，關於陸配參政權，賴清德政府卻脫離了依法行政最重要的法治國的精神。

黃國昌表示，他曾公開講過，為什麼同樣都是民進黨執政，針對兩岸人民關係條例以及國籍法的解釋，賴清德跟蔡英文有截然不同的解釋？現在的陸委會，跟過去邱太三所主掌的陸委會，也有完全不一樣的解釋。難不成，台灣已經變成，即使是同一個民進黨，只要換人執政，法律解釋就可以隨時變換嗎？如果是這樣的話，台灣要怎麼樣稱得上是一個真正的法治國家？

黃國昌說，奉勸民進黨政府，與其一天到晚透過媒體放話、進行無端的政治攻擊，應該把時間跟力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事。透過政治目的，恣意解釋法規，甚至出現跟過去民進黨政府，完全不一樣的解釋，試圖要實質空洞化陸配的參政權，這不是一個負責任的政府應該有的態度。

黃國昌也說，要說大實話的話，國會改革法案真正有牙齒的部分，全部都被民進黨政府控制的大法官宣告違憲。所以過去民眾黨團面臨的狀況，不要說密件，即使是普通件，也常常要不到東西。在當立委時，曾在內政委員會質詢過劉世芳。她的確站在備詢台上，但是對於提出來的問題，劉世芳要不然就不回答，要不然就問 A 答 B，要不然是假裝沒有聽到問題，拿著幕僚給她的稿在那邊一直念。

黃國昌認為，民進黨政府面對國會的態度，如果連國會三讀通過的法律，不高興就不公布，不斷的在踐踏台灣的民主法治，這才是現在目前面臨最大的危機。

民進黨 黃國昌 法治 劉世芳 李貞秀
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

李貞秀放棄國籍爭議 劉世芳：可能需憲法法庭處理

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

剩最後一哩路！輝達進駐北士科「是地方中央合作」 李四川謝劉世芳協助

相關新聞

民進黨團發函韓國瑜 李貞秀若違反國籍法就要解職

民進黨立院黨團今天發函給立法院長韓國瑜，籲請查明民眾黨立委李貞秀如果違反「國籍法」，立法院應該予以解職。

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

陸配李貞秀宣誓就職民眾黨立委，內政部長劉世芳昨晚表示，立委本來可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀。...

要求陸配放棄陸籍 蕭旭岑：賴總統先廢陸委會宣布兩岸是兩國

民眾黨立委李貞秀因其陸配身分，衍生國籍問題。國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪，建議李貞秀狀告內政部長劉世芳瀆職。蕭更說，台...

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議，民進黨立委王世堅接受廣播節目「撞新聞」專訪時說，先前達到標準、沒有規定到的中配，...

李貞秀國籍 卓揆：依國籍法認定

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰昨表示，中華民國的國會議員要依照中華民國的法律，一切依國籍法的標準來完成認定...

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。