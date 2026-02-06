民進黨團發函韓國瑜 李貞秀若違反國籍法就要解職

民進黨立院黨團今天發函給立法院長韓國瑜，籲請查明民眾黨立委李貞秀如果違反「國籍法」，立法院應該予以解職。

民進黨團書記長陳培瑜表示，根據「國籍法」第20條的相關規定，立委到職前應申請辦理放棄外國國籍，且需把文件送交立法院，並在到職一年內完成退籍程序，如果違反，將由立法院解除公職。

陳培瑜指出，這些規定行之有年，白紙黑字寫得非常清楚，民眾黨的麥玉珍過去也是依照辦理，才能順利到職。所以內政部從一月到現在，已經發了很多次公文，要求立法院查明李貞秀狀況，並依法處理，但卻都沒有得到回應。

陳培瑜說，有鑑於此，民進黨立法院黨團今天也正式發函，請韓國瑜不要再拖了，這是立法院的職責，請趕快給國人一個交代。