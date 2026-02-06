要求陸配放棄陸籍 蕭旭岑：賴總統先廢陸委會宣布兩岸是兩國

民眾黨立委李貞秀因其陸配身分，衍生國籍問題。國民黨副主席蕭旭岑今日接受專訪，建議李貞秀狀告內政部長劉世芳瀆職。蕭更說，台商或民眾在中國大陸的所得全部被歸位歸類成境內所得，政治上迫害陸配，收稅又把在大陸賺的錢是為境內賺得錢，豈不雙重標準？

針對李貞秀國籍問題，蕭旭岑今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他說，陸委會非常失職，應該站出來告訴內政部長劉世芳，根據兩岸人民關係條例，李貞秀並無涉及國籍法的問題，兩岸人民關係條例是特別法，位階高於普通法，陸委會什麼話都不敢講。大陸地區的人民轉回台灣地區的人民，這並沒有涉及國籍問題，因為我方是一個國家之內兩個地區的轉換，用國籍法絕對不對。

蕭旭岑建議李貞秀，告劉世芳瀆職。以後國民黨重新執政，一定要彈劾劉世芳，用政務官的權力迫害陸配。立法院也應硬起來，因為李貞秀已宣誓就職，她就是中華民國立委。他贊成民眾黨主席黃國昌說要廢掉陸委會，賴清德總統也可大方廢掉陸委會，宣布現在就是兩國關係，併入外交部，要求所有陸配都要真正放棄外國籍。有陸委會的存在，李貞秀絕對站得住腳。

蕭旭岑質疑，台商或民眾在中國大陸的所得全部被歸位歸類成境內所得，在政治上迫害陸配，要求放棄國籍，在收錢收稅時，卻把在大陸賺的錢視為在境內賺的錢，豈不雙重標準？收錢時就一個中國，涉及打擊政敵就變成兩國？請教賴清德、行政院長卓榮泰，財政部關稅署用一中國原則在辦事，要不要處分？這才是真正的一國兩制，這才是精神分裂。