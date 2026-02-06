快訊

李貞秀國籍爭議王世堅也發聲 Cheap點出關鍵：賣國根本不需要中國籍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨新科立法委員李貞秀。本報資料照片
民眾黨新科立法委員李貞秀。本報資料照片

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議，民進黨立委王世堅接受廣播節目「撞新聞」專訪時說，先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定。中配能不能當立委？百萬網紅Cheap表示，最近中配能不能當立委炒得沸沸騰騰，到底在吵什麼？簡單說，就是就像是參加一場比賽，但「報名簡章」和「領獎規定」竟然不是同一標準。

Cheap在臉書表示，兩岸條例規定：大陸地區人民只要在台設籍滿10年，就可以登記參選；所以李貞秀報名時完全符合這條規定，李貞秀合法參選並當選了。但國籍法則指，公職人員不能有雙重國籍，且必須在就職一年內提出放棄證明。「國家告訴你，門檻是設籍10年，只要符合就能報名，但你跑到終點，主辦單位又拿出另一本冊子：你必須拿出放棄國籍證明，才能領獎

如果這證明是絕對必要的，那你當初就不該讓她報名，要不然是整人嗎？」

Cheap說，憲法規定，中華人民共和國不是國家，大陸只是淪陷地區，中共是「叛亂團體」，如果李貞秀真的拿出了中共開的官方國籍證明，等於承認對岸是「國家」，是在打憲法的臉？而中共也不承認中華民國，所以李貞秀去辦理放棄，中共會說：「妳又不是外國人，你只是在國內移動」。

「陸委會說：至今沒人成功過」。Cheap表示，所以這是什麼神仙打架？政府要你去做一件不可能的任務，你明知道中共不可能開具「放棄證明」，卻堅持要這東西，現在李貞秀就卡在這兩台火車對撞的中間。

Cheap表示，所以王世堅才會跳出來說，如果政府覺得陸配參政有國安疑慮，就應該提早把遊戲規則定清楚，很多陸配來台灣一二十年，生兒育女，跟中國大陸的連結早就切斷了，王世堅主張應「從寬認定」，「有沒有世堅又唱反調的八卦？」

「別忘了，要賣國根本不需要中國籍」，Cheap表示，如果一個人真的要洩密，「他口袋裡那本中華民國護照，不會讓他變得很愛國，看看這幾年抓的共諜，有多少是ㄞˋ台灣的台灣人？」

國籍法 李貞秀 Cheap
