李貞秀國籍 卓揆：依國籍法認定

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰昨表示，中華民國的國會議員要依照中華民國的法律，一切依國籍法的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。內政部長劉世芳說，李貞秀可能未完成就職手續，立法院為立委解職機關，將待立法院回函確認。李貞秀則呼籲不要為了汙名化貼標籤，不要用政黨鬥爭當作思考。

劉世芳說，依國籍法規定，李貞秀正式就職前應申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，而內政部目前尚未收到相關資料。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陸委會表示，國台辦等於剝奪李貞秀在台擔任立委的權利。陸委會將跟進內政部，對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」。

劉世芳日前表示，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」給李貞秀。對此李貞秀說，依法劉世芳可以決定哪些內容是機密，但面對所有立委應有一致標準，希望不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資。

民進黨前立委林濁水建議，民進黨應修法仿美國外籍人士歸化，讓李貞秀公開宣誓放棄中國籍、唯一效忠我國，若在野黨立委抵制修法，會曝露和台灣主流民意嚴峻對立窘境。