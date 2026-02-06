聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀國籍 卓揆：依國籍法認定

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷張曼蘋賴錦宏、特派記者陳政錄／連線報導

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰昨表示，中華民國的國會議員要依照中華民國的法律，一切依國籍法的標準來完成認定，是不是具有合法的國會議員的資格。內政部長劉世芳說，李貞秀可能未完成就職手續，立法院為立委解職機關，將待立法院回函確認。李貞秀則呼籲不要為了汙名化貼標籤，不要用政黨鬥爭當作思考。

劉世芳說，依國籍法規定，李貞秀正式就職前應申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，而內政部目前尚未收到相關資料。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂放棄國籍問題。

陸委會表示，國台辦等於剝奪李貞秀在台擔任立委的權利。陸委會將跟進內政部，對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」。

劉世芳日前表示，未來會盡量要求內政部不提供「密件以上資料」給李貞秀。對此李貞秀說，依法劉世芳可以決定哪些內容是機密，但面對所有立委應有一致標準，希望不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資。

民進黨前立委林濁水建議，民進黨應修法仿美國外籍人士歸化，讓李貞秀公開宣誓放棄中國籍、唯一效忠我國，若在野黨立委抵制修法，會曝露和台灣主流民意嚴峻對立窘境。

李貞秀 國籍法 劉世芳 陸委會 林濁水 陳斌華 卓榮泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

李貞秀放棄國籍爭議 劉世芳：可能需憲法法庭處理

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

相關新聞

李貞秀國籍 卓揆：依國籍法認定

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，行政院長卓榮泰昨表示，中華民國的國會議員要依照中華民國的法律，一切依國籍法的標準來完成認定...

若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉...

跟進內政部 陸委會：對李貞秀索取資料「用最嚴格條件處理」

對於立委李貞秀的國籍問題，陸委會發言人梁文傑今主持陸委會記者會時回應，國台辦就是表明不會讓李貞秀放棄中華人民共和國國籍，...

影／李貞秀國籍爭議 劉世芳：內政部不提供「密件以上資料」供其索資

民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部長劉世芳今天在內政部舉行記者會，針對李貞秀國籍爭議，劉世芳邀請法制處處長鄭信偉出面說...

搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，內政部長劉世芳率先表態不提供調閱密件。劉世芳今強調，機關首長本就對密等有決定權，她身...

立委李貞秀身分惹議 卓榮泰回應：一切依國籍法認定

民眾黨新科立委李貞秀日前完成宣誓就職程序，然而因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反「國籍法」相關規定。行政院長卓榮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。