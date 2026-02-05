若立法院持續不理李貞秀國籍案 劉世芳：可能要到憲法法庭處理

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議持續，內政部數度發函立法院，若立法院持續不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉世芳表示，內政部會一再「善意提醒」立法院，未來如果有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議，不是由內政部對立法院。

劉世芳今下午主持內政部部務會報會後記者會，被問及內政部是否已認定李貞秀尚未放棄中國大陸國籍。劉世芳強調，目前無法得知立法院到底有無取得李貞秀放棄的申請文件，但內政部基於國籍法主管機關，有通知義務，因此已兩度函文通知立法院查察。

媒體追問若立法院不理會內政部函文，要如何處理、是否考慮聲請釋憲。劉世芳表示，內政部職權無法及於立委，但會一再善意提醒，立法院是否本於職權行使、並基於國籍法規定能處理解職，「因為目前內政部仍無從得知李貞秀是否有提出申請」，李貞秀必須將相關證明交給立法院，但未來如果有這樣的狀況，可能會需要到憲法法庭。

內政部法制處長鄭信偉說，從憲法權力分立角度而言，立法院、行政院各有職權，若產生某些爭議，憲法訴訟法規定可以到憲法法庭尋求院際爭端最後的處理。

至於是否代表不排除聲請釋憲。劉世芳強調，不是，這是院際間的處理方式，不是內政部對立法院。