李貞秀放棄國籍爭議 劉世芳：可能需憲法法庭處理

針對民眾黨立委、陸配李貞秀放棄中國籍議題，若立法院不理會內政部要求，是否聲請釋憲。內政部長劉世芳今天說，內政部會一再善意提醒立法院；未來如果有相關狀況，可能需要到憲法法庭處理院際爭議，不是由內政部對立法院。

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國國籍引發關注。劉世芳今天下午出席部務會報會後記者會，媒體詢問內政部是否已認定李貞秀尚未放棄中國國籍。劉世芳重申，目前無法得知立法院到底有無取得李貞秀放棄的申請文件，但內政部基於國籍法主管機關，有通知義務，因此已兩度通知立法院查察。

至於立法院若不理會內政部函文，內政部要如何處理、是否考慮聲請釋憲。劉世芳說，內政部職權無法及於立委，但會一再善意提醒，立法院是否本於職權行使、並基於國籍法規定處理解職，因為目前內政部仍無從得知李貞秀是否有提出申請，李貞秀必須將相關證明交給立法院，「但未來如果有這樣的狀況，可能會需要到憲法法庭」。

內政部法制處長鄭信偉補充，從憲法權力分立角度來看，立法院、行政院各有職權，若產生某些爭議，憲法訴訟法規定可以到憲法法庭尋求處理。

媒體追問是否代表不排除聲請釋憲。劉世芳說，不是，這是院際間的處理方式，不是內政部對立法院。

此外，因應是否給予李貞秀密件資料的爭議，內政部法制處今天也提出「因應立法委員索取或立法院調閱資料之法制研析」。法制處指出，政府機關得不提供立委索取資料，是根據政府資訊公開法第18條第1項所列9款政府資訊應不予提供的情形，像是核定為國家機密、法律規定應秘密事項、侵害個人隱私等。且法務部民國105年函釋指出，立委雖基於問政需要，但若以個人或國會辦公室名義請求提供資訊，除法律另有規定外，仍適用政府資訊公開法。

法制處也說，在政府機關對立法院調閱資料部分，依據憲法法庭113年憲判字第9號判決、與立法院職權行使法第25條規定，立委質詢逾越質詢權所得行使範圍、屬於行政特權範疇、為保護第三人基本權所必要、基於契約義務或攸關國家安全而有保密必要等，受質詢行政院長與行政院各部會首長本於職權而衡量相關利益後，對立委質詢事項，都有權於適當說明理由後，不予答復或揭露相關資訊。

劉世芳表示，立委雖然有質詢權跟調查權，但也有法律依據規範，而不是漫無目的，政府機關對於索取資料這件事是一視同仁；密等本來就由機關首長作決定，她認為若與國家安全相關資料，才會列入密等，所以就不提供，這是一視同仁。

媒體詢問如果其他部會認為可以提供密件，內政部是否會調整作法。劉世芳說，根據法律規定，有些是機關首長可自行決定，機關首長會本於職權考量，內政部也會提供法制研析給各部會參考，「我身為內政部機關首長，密件以上公文完全不予提供」。

針對劉世芳未來是否會接受李貞秀質詢。劉世芳僅表示，可以查看法律對質詢權與調查權相關規定。