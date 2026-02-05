搬出「不給李貞秀密件」法律依據 劉世芳：委員會備詢也可不答復

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續，內政部長劉世芳率先表態不提供調閱密件。劉世芳今強調，機關首長本就對密等有決定權，她身為內政部首長，密件以上公文完全不提供，且有政府資訊公開法、立院職權行使法為基礎。至於未來內政委員會備詢，則依法經行政首長衡量後，得在說明理由後不答復或揭露資訊。

劉世芳今下午主持部務會報會後記者會，對於不提供李貞秀調閱密件一事，將派員說明政府機關在什麼法律基礎下，得不予提供立法委員所取資料，這涉及國家機密保護法、政府資訊公開法或個資法，立委雖有質詢權跟調查權，但也有法律依據的規範，而不是漫無目的，政府機關索取資料是一視同仁，且有法律依據為基礎。

內政部法制處說明，政府機關得不提供立委索取資料的法律依據，是根據政府資訊公開法第18條第一項，列九款不予提供的情形，如核定為國家機密、法律規定應秘密事項、侵害個人隱私等。若涉及歸檔資訊，則適用檔案法第18條。且法務部105年函釋指出，立委雖基於問政需要，但若以個人或國會辦公室名義請求提供資訊，除法律另有規定外，仍適用政府資訊公開法。

其次關於立法院調閱資料部分，法制處指出，依據113年憲判字第9號判決及立法院職權行使法，質詢權部分，第25條以下規定，若涉及行政特權、保護第三人基本權、契約義務、國家安全等，行政首長在衡量後，得在說明理由後不予答復或揭露資訊。至於調查權與調閱權則為第45條，調閱資料必須與行使職權之「特定議案」有重大關聯。國家機關獨立行使職權受憲法保障者、可能影響行政部門有效運作之資訊，或涉及司法案件，皆得不公開。

媒體追問李貞秀案目前內政部認定為何，若其他部會認定非機密可提供資料，內政部會調整？劉世芳強調，原則剛講得很清楚，機關首長本於職權決定。她身為內政部首長，密件以上的公文完全不予提供。